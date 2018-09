McDonald's stelt zich in op kleinere aardappelen

,,Natuurlijk begrijpen we dat de droogte gevolgen heeft voor de aardappelproductie. Er ontstaat dan een operationele uitdaging. Als de friet niet aan onze specificaties voldoet, heeft dat effect op de gespecialiseerde apparatuur in onze keukens die de friet afwegen, portioneren en bakken.'' Het luistert nauw, aldus Koekkoek. ,,Onze apparatuur is precies afgestemd op de specificaties die wij aan onze leveranciers opgeven. Een oogst met kleinere aardappelen dan gebruikelijk, betekent dat de frietjes minder lang dan gebruikelijk kunnen zijn.''



McDonald's gebruikt naar eigen zeggen een speciaal ras, de innovator. Deze aardappelsoort wordt geteeld in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. ,,De Franse Frietjes die we in Nederland verkopen, worden door Lamb Weston / Meijer in Zeeland gemaakt, aldus Koekkoek. Zij verzekert dat de bakjes weliswaar korte friet zullen bevatten, maar dat de klanten niet hoeven te vrezen minder waar voor hun geld krijgen. ,,Het blijft handwerk, het scheppen, maar de kleine, middelgrote en grote bakjes zullen hun gebruikelijke 80, 140 en 160 gram blijven bevatten.''