McDonald's stopt met plastic rietjes

De Nederlandse tak van McDonald's kijkt op dit moment naar tests in andere landen, en wil vóór de jaarwisseling de knoop doorhakken. ,,Je kunt denken aan rietjes van papier, of helemaal geen rietje'', laat een woordvoerder weten. ,,Denk daarbij aan een tuutje zoals bij koffiebekers.'' In het Verenigd Koninkrijk en Ierland zijn ze er al wel uit. Daar introduceert McDonald's in september papieren rietjes.

Rietjes komen vaak als zwerfvuil in de omgeving terecht en dragen bij aan de grote plastic vervuiling in zee. Vanuit de politiek groeit daarom de druk om met duurzame alternatieven te komen. Zo kondigden onder andere de Europese Commissie en de Britse regering een verbod op de wegwerpproducten aan.

Wattenstaafjes

Van onze burgers is 87 procent bezorgd over de impact van plastic op onze leefomge­ving

Het weren van milieuvervuilende plastics kan alleen als de lidstaten en het Europees Parlement er voorrang aan geven, maar vice-Commissievoorzitter Frans Timmermans verwacht dat ze dat doen. ,,Van onze burgers is 87 procent bezorgd over de impact van plastic op onze leefomgeving. Het zit in lucht en water, in ons voedsel en ons lichaam. Dat aanpakken is nodig en urgent”, aldus Timmermans.