Medewerkster geeft per ongeluk verkeerde fles van 5100 euro weg

De gasten van het restaurant Hawksmoor in Manchester bestelden een fles van ongeveer 300 euro, maar ontvingen een Château le Pin Pomerol uit 2001. Deze wijn kost in het restaurant normaal 5100 euro. De fout werd pas later ontdekt en bleef niet binnen de muren van het restaurant. Het steakhouse twitterde het voorval, wat leuke reacties opleverde. In de tweet laten ze weten nog steeds van de werknemer ‘te houden’. ,,Fouten kunnen gebeuren en we love you anyway”, staat in de tweet.