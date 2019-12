Meer energie van cafeïnekauwgom? ‘M’n collega bleef maar praten’

En is het wat?Nooit eerder was het aanbod van voedingsmiddelen zo groot. Producenten verzinnen steeds wat nieuws. In deze serie beoordeelt een professional producten en geeft antwoord op de vraag: en, is het wat? In deze aflevering test zij kauwgom met cafeïne.

First Energy Gum is een initiatief van Mark Tuitert. De ex-topsporter bracht een cafeïnekauwgom op de markt voor zowel topsporters als ‘jan en alleman’ die een lange dag moeten maken. Wie de kauwgom gebruikt krijgt binnen tien minuten een gigantische boost, zo staat op de verpakking. De ‘energiebom’ moet een alternatief zijn voor koffie en energydrinks, maar dan zonder de suikers.

Voor een 10-pack met vijftig kauwgums betaal je 29,98 euro. Is dat bedrag het ook waard? Dat bepaalt Berdien van Wezel, oprichter van Gezond Leven Diëtisten, op basis van de smaak, de samenstelling en het effect van de kauwgom.

Volledig scherm De verpakking van First Energy Gum. © First Energy Gum Hoe is de smaak? Bij van Wezel op kantoor deed iedereen sportief mee met het proeven. Ze hadden een lange dag en konden wel wat energie gebruiken. Niet iedereen was positief: ,,Sommigen vonden de kauwgom wat groot. Het is formaat toffee. Dat betekent flink doorkauwen dus’’, zegt Van Wezel.



De kauwgom heeft een harde buitenkant en is vloeibaar van binnen. Het vloeibare gedeelte is cafeïne, wat ‘apart’ smaakt. ,,Persoonlijk vond ik de smaak erg lekker, al waren er ook collega’s die het heftig vonden. Dat komt door de cafeïnesmaak op het begin. Binnen enkele minuten trekt dat echter weg en proef je enkel munt. De frisse smaak blijft lang hangen en zorgt voor een lekkerdere nasmaak dan koffie.’’

Is het erg zoet? Met het kauwen van First Energy Gum krijg je 80 milligram cafeïne binnen, wat gelijk is aan twee bakken koffie of één blikje energydrank. Verder zitten er B-vitamines (niacine, B6 en B12) en natuurlijke suikers in. Van Wezel: ,,Er zit een kleine hoeveelheid natuurlijke zoetstoffen in, maar ik vind dat verwaarloosbaar. Helemaal als je het vergelijkt met kant-en-klare producten, of nog erger: energydrank. In één blikje energydrank zitten al snel zeven suikerklontjes, waardoor je na het gebruik meestal een instortmoment hebt. Dat is niet het geval bij deze kauwgom. Net als koffie bevat dit product pure cafeïne.’’

Is het niet veel cafeïne? Van Wezel vindt dat je iedere dag een kauwgompje kunt kauwen. ,,Ik zou niet weten waarom niet. Er zit cafeïne in, maar ik schrik daar niet van. Je moet heel veel cafeïne nemen voor het toxisch is voor je lichaam. Dat betekent niet dat je moet overdrijven. Cafeïne kan zorgen voor rusteloosheid, slecht slapen, of hartkloppingen. Dus mijn advies: stel grenzen. Wie geen koffie drinkt, mag maximaal twee tot drie van kauwgompjes nemen. Koffiedrinkers kunnen er beter iets minder nemen. Daarnaast zeg ik altijd: heb je het niet nodig? Doe het dan niet. Lig je op de bank, dan heb je niets aan zo’n energiebommetje. Bij een belangrijke presentatie daarentegen kun je best wat extra cafeïne gebruiken.’’

Welk effect had het? Binnen tien minuten hoor je een energieboost te krijgen. Het geheim van de smid zit hem in het kauwen. Omdat de cafeïne door je slijmvliezen wordt opgenomen, zit het binnen vijf minuten in je bloed. Bij een kop koffie, of blikje energydrink duurt dat veel langer, volgens de verpakking. Van Wezel en collega’s kunnen dat beamen. Ze voelden al snel de beloofde ‘kick’.

,,Ik had een drukke dag en om 15.00 uur nam ik zo’n dingetje. Je voelt je al snel helemaal hyper. Nou is hyper misschien teveel gezegd, maar ik voelde me wel heel energiek. Ik heb de hele dag door vergaderingen, of ik ben in gesprek met mensen. Meestal gaat de informatie aan het eind van de dag een beetje langs me heen, maar daar had ik nu echt geen last van. Ik weet niet of het nou placebo is, of echt. Mijn collega, die normaal gesproken geen koffie drinkt, voelde zich helemaal levenslustig. Hij bleef maar praten.’’

Verder hebben Van Wezel en haar collega’s uitstekend geslapen. ,,Het is nou ook weer niet zoveel cafeïne. Onlangs had ik weer behoefte aan zo’n kauwgompje, omdat ik wel een energiestoot kon gebruiken.’’

Wat is uw eindoordeel? Van Wezel zou de kauwgom aanraden. ,,Voor mensen die lange dagen maken is het een handig product. Je kunt het zonder gevaren nemen, maar let daarbij wel op de hoeveelheid. Ik zou niet overdrijven met cafeïne. Ik had zelf geen problemen met de smaak, omdat ik het product ook niet vergeleek met kauwgom. Het is een product om je energielevel een boost te geven, niet om de knoflooksmaak uit je mond te krijgen.



De nasmaak daarentegen is mintachtig en lekker. Dat vond ik een groot voordeel.’’

,,Een bak koffie doet het voor mij niet altijd in de middag. Het smaakt me niet, of het zorgt niet voor het gewenste effect. Dan vond ik dit product een heel goed alternatief. Stel je neemt één kauwgompje per dag, doe je er bijna 2 maanden mee. Het is qua prijs natuurlijk niet te vergelijken met ‘normale’ kauwgom, maar het dient dan ook een heel ander doel. Voor een kop koffie betaal je ook al snel 30 cent per capsule. Dus voor mij zou het de 29 euro waard zijn.’’