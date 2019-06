‘Meer mensen moeten hun burger af en toen inruilen voor bonen’

Waarom is deze campagne nodig? We weten toch wel dat we af en toe vlees moeten laten staan?

,,Volgens de laatste voedselconsumptiepeiling, halen Nederlanders 61 procent van hun eiwitten uit dierlijke producten en 39 procent uit plantaardige producten. Het herstel van deze balans naar minimaal 50/50 in ons menu is cruciaal voor een gezonde en duurzame toekomst voor mens en klimaat. Dit is een opvatting die ook recent is gedeeld door het Nederlands Planbureau voor de Leefomgeving. We gaan de goede kant op, deze balans verschuift niet snel genoeg. De #zokanhetook-campagne moet het herstel van deze balans versnellen.”

Volledig scherm Neem eens ‘melk’ van amandelen in plaats van koemelk, is de boodschap. © Green Protein Alliance Voor wie is campagne bedoeld? De verstokte vleeseter of mensen die al vleesloos eten?

,,De campagne is bedoeld om de consument met een open blik over te halen om vaker een plantaardige keuze te maken. Dit kan zijn een dagje minder vlees eten, maar ook kiezen voor plantaardige ‘melk’ in je cappuccino of ontbijten met een plantaardige variatie op yoghurt. Er zijn in elke maaltijd en in elk drankje plantaardige keuzes te maken, en daar moet de gemiddelde Nederlandse consument zich veel meer bewust van worden. De campagne is dus juist niet bedoeld voor vegetariërs en veganisten, want die weten en doen dit allemaal al.”

Wie heeft Zo kan het ook verzonnen? Hij komt me zo bekend voor.

,,Zo kan het ook - wat kies jij vandaag? als slogan is verzonnen door Green Food Lab in samenwerking met onze designer Suze Swarte. Natúúrlijk is de slogan niet nieuw, maar hij is nog niet eerder campagnematig gebruikt in deze context van meer plantaardig eten. Het was essentieel dat de slogan niet belerend, maar juist uitnodigend zou zijn. Dat is ook precies het doel van de campagne: we willen laten zien hoe het óók kan. Net zo makkelijk, net zo lekker, en net even anders.”

Hoe lang duurt de campagne?

,,De campagne heeft een zekere looptijd van een jaar, we gaan door tot en met mei 2020, maar het doel is om er een meerjarencampagne van te maken.“”

Volledig scherm Bonen in plaats van een burger. © Green Protein Alliance Wanneer is hij voor jullie geslaagd?

,,We willen bewustzijn creëren welke plantaardige variatie er allemaal is. Wij willen het gemakkelijk maken voor alle Nederlanders om meer plantaardig te eten en te drinken. Het is niet ons doel om Nederland volledig plantaardig te maken, maar juist om de balans te herstellen.”

En concreet?

,,De Green Protein Alliance streeft naar de consumptie van 50 procent plantaardige eiwitten in 2025 (op dit moment is die balans 41 procent plantaardig versus 59 procent dierlijk). Verder: 100.000 unieke bezoekers in 2019, 300.000 page views in 2019, 12.000 facebook- en instagramfollowers in 2019. O ja, en minimaal 5 miljoen mensen bereiken.”

En hoe kunnen die mensen dan in actie komen?

,,In de campagne gebruiken we opvallende beelden van populaire dierlijke producten, zoals een hamburger, frikandel, pak melk, gekookt ei en haring. Op deze beelden is te zien hoe je hiervoor ook plantaardige keuzes maken kunworden zoals kidney bonen, edamame-boontjes, amandelen, champignons en wakamé zeewier. Op de site Zokanhetook.nu vind je ook veel recepten.”