Meer mensen ziek door besmet voedsel

Uit cijfers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de GGD blijkt dat er in 2017 totaal 666 voedselgerelateerde uitbraken met 2995 zieken zijn gemeld. Bij een uitbraak gaat het om twee of meer mensen die ziek worden door voedingsmiddelen. Het jaar 2016 telde 594 uitbraken met 2731 zieken en in 2015 waren er 416 gevallen met 1815 zieken. Er is officieel sprake van een infectie-uitbraak door voedsel als twee of meer mensen tegelijk ziek worden na het eten van hetzelfde voedsel. Net als in voorgaande jaren blijkt de belangrijkste boosdoener het norovirus te zijn. Daarna volgen de bacteriën salmonella en campylobacter. Volgens Tjitte Mastenbroek, woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zitten deze bacteriën vooral in onverhitte producten, zoals vlees, vleeswaren en groenten.

Het kan zijn dat in 2017 mensen meer zieken waren, maar het blijft op basis van deze cijfers lastig om vast te stellen of de toename komt door een daadwerkelijke stijging van het aantal zieken, of dat vooral het aantal meldingen is gestegen, meldt het RIVM.



Toch denkt het RIVM dat er in werkelijk nog meer zieken waren. Niet ieder ziek persoon gaat namelijk naar de huisarts of doet een melding bij de NVWA. Het voedsel in Nederland is over het algemeen wel veilig, meldt Mastenbroek van het NVWA.