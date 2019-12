Meesterlijk feestmaal uit bakjes en zakjes

Appeltaart

- 300 g bloem

- 100 g witte basterdsuiker

- 200 g koude boter, in blokjes gesneden (en extra om in te vetten)

- 1 ei, losgeklopt

- Snuf zout

- 1 kg goudrenet, geschild en in stukjes gesneden

- 100 g rozijnen

- Geraspte schil van 1 citroen

- 75 g suiker



Jonnie Boer, de driesterrenchef van De Librije, bedacht voor het prestigieuze Peter Stuyvensant Gala in New York een klassieke appeltaart, maar dan met alle ingrediënten los van elkaar geserveerd, inclusief eetbare steranijs, kruidnagels en vanillestokjes. Hij veroverde er de wereld mee.



Dan is een normale appeltaart een stuk eenvoudiger. Oven voorverwarmen op 175 graden. Zeef bloem en voeg suiker, boter, drie eetlepels losgeklopt ei en zout toe. Kneden tot een deeg. Beboter een springvorm en druk drie vierde van het deeg op de bodem en tegen de zijkant. Zet de taartvorm minimaal een kwartier in de koelkast. Meng in een kom appelstukjes, rozijnen, citroenschil en suiker en vul hiermee de taartvorm. Rol het overige deeg plat en snijd er linten van. Leg de linten kruislings over de vulling en bestrijk ze met het resterende ei. Druk de deeglinten goed vast tegen de deegrand. Bak de taart in ongeveer 75 minuten goudbruin. Je kunt hem deconstrueren in je maag.