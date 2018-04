Meghan Markle moest leren thee drinken: nooit een of drie kopjes

Maar wat waren de lessen die Markle moest leren?

- Er moet eerst thee in je kopje zitten, voordat je melk mag toevoegen.

- De thee dien je niet in cirkels te roeren, maar je beweegt je lepeltje heen en weer. Dit voorkomt dat de lepel tegen de zijkant aan tikt.

- Het is daarnaast niet toegestaan om te blazen in je thee en tussen de slokken door dien je het schoteltje op tafel te verplaatsen.

- Negeer wat je in films hebt gezien: je pink moet je niet omhoog houden tijdens het drinken van de thee.

- Vrouwen met lipstick moeten een slok nemen van dezelfde plek op het kopje.

- Het is verder niet toegestaan je servet op de stoel te laten liggen, deze moet altijd op de tafel gelegd worden, gebruikt of ongebruikt.

- Ten slotte is het volgens de ongeschreven regels brutaal om slechts één kopje thee te drinken. Twee kopjes thee is het meest beleefd, terwijl drie kopjes thee te excessief is.