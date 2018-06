Melissa vindt dikke slak in zak voorgewassen sla van AH: 'Ik ben geshockeerd!'

300 keer per jaar

,,Bij AH krijgen we ongeveer 300 keer per jaar een bericht over insecten in het eten. Als je bedenkt dat onze groenteleverancier per jaar zo’n 234 miljoen porties groente verwerkt, valt het gelukkig nog mee", aldus Anoesjka Aspeslagh, woordvoerder van AH Nederland, in een reactie op het incident. ,,Natuurlijk is het wél vervelend als er een slak in je sla zit. Dat proberen we ook steeds te voorkomen. Daarom is het ook zo belangrijk dat wanneer je een beestje aantreft, je meteen contact opneemt met onze klantenservice."