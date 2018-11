Melk drinken bij verkoudheid? Doe maar niet

Met jaarlijks miljoenen verkouden mensen wereldwijd zou je denken dat we al lang perfect weten wat goed is om te drinken en te eten. Toch is het tegendeel waar. Voor heel wat zaken is er weinig of geen wetenschappelijk bewijs. Net zo met zuivel. Pas nu heeft onderzoek voor de eerste keer aangetoond dat melk de symptomen van een verkoudheid daadwerkelijk erger maakt – of toch in ieder geval bij patiënten die al last hebben van een verergerde slijmafscheiding.



De wetenschappers zeggen dat deze conclusie, die werd gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Laryngoscope, als een complete verrassing kwam omdat ze net hadden verwacht dit ‘fabeltje’ te kunnen ontkrachten. ,,Ik was sceptisch en geloofde eerste niet dat het klopte’’, vertelt Adam Frosh, neus-, keel- en oorarts aan het Lister ziekenhuis in Hertfordshire, aan de Daily Mail.



Een aantal voorgaande studies suggereren namelijk dat er geen link is tussen zuivel en slijmvorming. ,,Maar omdat ik er zoveel vragen van patiënten over kreeg, wou ik me er ook zelf eens in verdiepen, al was het om het ‘fabeltje’ uit de wereld te helpen’’, aldus Frosh.