Melkmakers: wortels en havermout eten voor goede borstvoeding?

Varkens­vlees veel duurder: ‘Dit zorgt voor meer vet op onze botten’

6:03 Het werd al gevreesd door liefhebbers, maar nu is het echt zover: varkensvlees is een stuk duurder geworden. De prijzen zijn wereldwijd al met 40 procent gestegen en dat percentage kan nog verder oplopen. Dat is slecht nieuws voor consumenten, maar goed nieuws voor varkenshouders: „Dit zorgt voor meer vet op onze botten.”