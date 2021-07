‘Mensen denken vaak onterecht: als je niet afvalt ben je vast dom’

Koken & EtenMet vakantie, feestjes en festivals in het vooruitzicht willen we van die coronakilo’s af. Waarom lukt het de een wel om af te vallen en de ander niet? In het drieluik ‘Eigen schuld dikke bult’ gaat gezondheidsjournalist Tijn Elferink op zoek naar de vraag waarom afvallen toch zo moeilijk is. Deel 2: obesitas is een ziekte die moeilijk te genezen is.

Overgewicht is voor een belangrijk deel genetisch bepaald. De een kan eten wat hij wil, de ander hoeft maar naar een taartje te kijken om aan te komen. Bovendien kan de een makkelijker nee zeggen tegen ongezonde verleidingen dan de ander. Ook de omgeving speelt een grote rol. Fitboys en -girls hebben het makkelijker, omdat ze worden omringd door slanke mensen. Andersom geldt dat een kind van twee te dikke ouders vier keer meer kans heeft om zelf ook te zwaar te worden. Te dikke mensen zijn daarom niet alleen slachtoffer maar ook dader, stelt cardioloog en hoogleraar Leonard Hofstra.

Fatshaming

,,We moeten oppassen dat we overgewicht niet stigmatiseren”, zegt Mariëtte Boon, arts en postdoctoraal onderzoeker aan het Leids Universiteit Medisch Centrum en gespecialiseerd in lichaamsvet. Ook in de zorg is volgens haar sprake van wat fatshaming wordt genoemd. ,,Er zijn zorgverleners die praten over de ‘DDD’; de dikke domme diabeet. Dat vind ik heel kwalijk. Veel mensen denken: minder eten, meer sporten. En als je niet afvalt, ben je vast heel dom of heb je geen wilskracht.”

Wie een paar kilo te veel weegt, kan die volgens Boon kwijtraken door zijn leefstijl aan te passen. ,,Iemand met een Bourgondische leefstijl kun je met goede coaching helpen af te vallen”, zegt diëtist en leefstijltherapeut Wendy Walrabenstein. ,,Ik schat in dat we veel mensen op deze manier kunnen helpen. Maar: dat zijn wel vaker de hoogopgeleiden.”

Quote Obesitas is een ziekte. Een complexe ziekte waar je moeilijk vanaf komt Mariëtte Boon, arts en postdoctoraal onderzoeker aan het Leids Universiteit Medisch Centrum Van de Nederlanders heeft de helft matig tot ernstig overgewicht. Dat aandeel neemt volgens het CBS, RIVM en ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport naar verwachting toe tot 62 procent in 2040. De kloof tussen hoog- en laagopgeleiden wordt groter. Laagopgeleiden gaan nu al zes jaar eerder dood dan hoogopgeleiden en ze leven vijftien jaar minder in goede gezondheid.

Kant en klare maagvulling

Het vertrekpunt in de zorg is volgens Walrabenstein: one size fits all. ,,Maar mensen zijn verschillend. Ik ken mensen die meer dan 40 uur per week werken, daar weinig mee verdienen en ook nog mantelzorg verlenen. Als je dan aan het einde van de dag bij de Aldi staat en je hebt trek, stress en een kleine portemonnee; wat doe je dan? Koop je dan een bleekselderij die je nog moet snijden? Of kant-en-klare, goedkope maagvulling?”

Sommige mensen hebben volgens Walrabenstein extra begeleiding nodig. ,,Maar de zorgverzekeraar vergoedt maar drie uur, dan is het op. Uiteindelijk zegt zo iemand: Wendy, ik ga toch voor een operatie, ook al wil ik die liever niet. Die operatie wordt wel vergoed en na een paar uur diëtiek komt de rest voor eigen rekening. Voor de zorgverzekeraar kost die diëtist maximaal 200 euro, terwijl de operatie 10.000 euro kost. We moeten loskomen van one size fits all.”

Stress en slaaptekort spelen ook mee bij obesitas

Dan zijn er ook nog mensen voor wie afvallen extreem lastig is en soms zelfs onmogelijk. ,,Obesitas is een ziekte”, zegt Boon. ,,Een complexe ziekte waar je moeilijk vanaf komt. Soms is acceptatie nodig. Van de persoon zelf, maar ook van de omgeving. De oplossing voor obesitas is veel ingewikkelder dan iedereen op dieet zetten. Obesitas kent namelijk vele bijdragende factoren, niet alleen leefstijl maar ook factoren als stress, slaaptekort, hormoonziektes en bepaalde medicatie. Deze moeten allemaal aangepakt worden om tot een blijvend resultaat te komen.” Bovendien is vet een orgaan, stelt Boon. ,,Het maakt allerlei hormonen aan. Bij mensen met teveel lichaamsvet, zijn deze hormonen uit balans. Dat heeft invloed op de bloeddruk, vruchtbaarheid en ook de eetlust.”



Dat we stoppen met eten als onze maag vol zit, is volgens Boon maar een klein deel van het verhaal. ,,Verzadiging wordt veel meer bepaald door je hormonen. Als je gaat eten, duurt het twintig minuten voordat het verzadigingshormoon wordt aangemaakt. Bij mensen met obesitas is dit proces zo verstoord dat ze honger blijven houden.”

