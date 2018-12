Merijn is de Messi van de koffie

Koken & etenMerijn Gijsbers is goed in koffie zetten. Nee: Merijn Gijsbers zet een héél goed bakkie koffie. De barista mag zich International Coffee Champion 2018 noemen.

Als een chefkok die zijn meest prestigieuze gerecht bereidt, is Merijn Gijsbers (32) met zijn filterkoffie bezig. Handmatig giet hij het water met cirkelbewegingen over de maling uit Tanzania.



,,Zo koelt het water gedurende het proces iets verder af en krijg je een constantere smaakextractie’’, zegt de barista uit Son met een overtuigende luchtigheid.



Wie Gijsbers over koffie hoort praten, gaat zich bijna schamen voor hoe hij zijn snelfilterkoffie weg slobbert.

Wolkje koffie

Voor het proeven haalt hij een soort bouillonlepel met een gravering uit een gebreid hoesje. Met die zogeheten cupping spoon vangt hij een wolkje koffie dat hij als een sommelier naar binnen slurpt .,,Zo krijg je een beter beeld van het spectrum. De koffie koelt iets sneller af en dan smaakt de koffie doorgaans beter.’’



De jury in Dubai was onder de indruk van zijn kennis, kunde, techniek en gastvrijheid. Hij ging er tijdens het Dubai International Coffee Championship op 7 december met de eerste prijs vandoor. Dat kampioenschap is volgens Gijsbers te vergelijken met de Champions League van de koffiewereld. Naast een trofee hoort er ook nog een prijs bij: 40.000 dollar (zo’n 35.000 euro).



,,Ongeveer de helft daarvan gaat naar de staat’’, relativeert Gijsbers het bedrag. ,,Bovendien heb ik de kosten van de reis zelf moeten betalen en doe je als barista altijd investeringen. Dan blijft er nog steeds een leuk bedrag over hoor.’’



Het meeste investeert hij in zijn bedrijf Het Koffiegenootschap. Daaronder vallen onder meer zijn koffieschool, evenementenbureau voor barista's op locatie, consultancy, en een eigen koffiemerk.

Smaakprofiel

Quote Het kampioen­schap gaat om je brede vaardighe­den Merijn Gijsbers Het spannendste aan het kampioenschap in Dubai is dat je in tegenstelling tot veel andere wedstrijden, bijna niks kunt voorbereiden. ,,Ik weet dat ik twee espresso’s, twee melkkoffies, twee filterkoffies en twee signature koffies met bijpassend gerecht moet maken, maar ik weet nog niet met welke koffie. Dat krijg je pas een dag van tevoren te horen en pas drie kwartier van tevoren mag je met die koffie aan de slag. Je moet dus zo snel mogelijk het smaakprofiel van de koffie ontdekken. Het kampioenschap gaat dus om je brede vaardigheden.’’