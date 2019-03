Met deze 10 tips lukken je koekjes altijd

In het dagelijks leven is ze jurist, maar haar grootste hobby is bakken. Via haar site deelt ze haar recepten van hartige en zoete baksels. Haar koekjesboek 100 luxe koekjes van eigen deeg is deze week verschenen. Haar tips:

1 Hou je aan de hoeveelheden Bij bakken is het erg belangrijk dat je de juiste hoeveelheden gebruikt. Voeg daarom nooit zomaar meer of minder van het een of ander toe, maar houd je aan de opgegeven hoeveelheden. Het werkt fijn als je van tevoren alles afweegt en klaarzet in schaaltjes, zodat je het alleen nog maar bij elkaar hoeft te doen en niet tussentijds met vieze handen ingrediënten hoeft af te wegen.

2 Gebruik je oven goed Voor koekjes kun je zowel een oven met boven- en onderwarmte gebruiken als een heteluchtoven. De temperatuur in de recepten is voor een oven met boven- en onderwarmte. Voor een heteluchtoven moet je de temperatuur met tien procent verlagen. Verwarm je oven tijdig voor om ervoor te zorgen dat je koekjes gelijkmatig bakken. Je kunt de koekjes het beste in het midden van de oven plaatsen. Haal de koekjes na de aangegeven baktijd uit de oven. Lees goed in het recept of je de koekjes daarna op de bakplaat moet laten afkoelen of dat je ze moet verplaatsen naar een rooster.

3 Kneed je deeg Het is belangrijk om koekjesdeeg niet te kneden, tenzij dit is aangegeven in het recept. Zodra het een deeg is, stop je met mengen. In veel recepten staat een rustperiode voor het deeg aangegeven. Leg het deeg dan in plastic verpakt in de koelkast. Zo kan de boter na het mengen van de ingrediënten afkoelen. Hierdoor kun je het deeg daarna makkelijker verwerken en blijft de vorm van de koekjes tijdens het bakken beter behouden.

4 Dure bloem is niet nodig Het is niet nodig om dure bloem te kopen, zelf gebruik ik tarwebloem van het eigen merk van mijn supermarkt. Houd er rekening mee dat elke bloem anders is: de ene soort neemt meer of sneller vocht op dan de andere soort. Het kan dus zijn dat je iets meer of juist iets minder bloem nodig hebt dan in het recept staat. Om koekjesdeeg te maken, hoef je de bloem niet te zeven. Ik gebruik bloem bovendien om mijn werkplek mee te bestrooien voor ik het deeg uitrol. Wees vooral niet te zuinig, het gaat er immers om dat je voorkomt dat het deeg gaat plakken.

5 Gebruik geen margarine Voor de lekkerste koekjes gebruik je roomboter, geen margarine. Niet alleen vanwege de smaak, maar ook vanwege de textuur. In margarine zit namelijk veel water, wat invloed heeft op de verhoudingen in het recept. Het kan ervoor zorgen dat koekjes te veel uitlopen of te zacht zijn. De boter die je gebruikt moet koud zijn, tenzij anders is aangegeven in het recept. Als je de boter door de droge ingrediënten mengt, wordt hij zacht en warmer. Door het deeg te laten rusten herstelt dit weer.

6 Je hebt niet altijd een rijsmiddel nodig Bij het ene koekje gebruik je wel rijsmiddelen, bij het andere niet. Als het niet bij de ingrediënten staat, voeg het dan ook niet alsnog toe. Dit kan er namelijk voor zorgen dat de koekjes ontzettend uitlopen tot platte schijven of zelfs tot een grote plaatkoek.

7 Gebruik de juist soort suiker In mijn boek vind je verschillende soorten suiker: kristalsuiker, basterdsuiker en poedersuiker. Je kunt deze suikers niet zomaar door elkaar vervangen of helemaal weglaten, omdat dit invloed heeft op de smaak en structuur van de koekjes. Wel kun je bij een recept de hoeveelheid suiker met maximaal de helft verminderen.

8 Zoek naar goed(kop)e noten Ik koop mijn noten meestal bij Turkse of Marokkaanse winkels of online. Daar zijn ze vaak goedkoper dan in de supermarkt of notenwinkel. Noten kun je gemakkelijk zelf roosteren op een bakplaat in de oven of, als het gaat om amandelen, in een beetje zonnebloemolie in een koekenpan. Let op, dit roosteren duurt slechts een aantal minuten, dus blijf er altijd bij.

9 Je hebt geen dure chocolade nodig Om lekkere koekjes te maken heb je geen dure chocolade nodig: die van het eigen merk van je supermarkt is lekker en goed te smelten. Om lijntjes te maken op een koekje gebruik ik een boterhamzakje. Ik doe de gesmolten chocolade erin en knip een piepklein puntje van het zakje zodat er een gaatje ontstaat. Hiermee spuit je mooie lijntjes over je koekjes. Wil je no bake koekjes zoals marmerkoekjes of pindablokjes snjjden, gebruik dan een scherp aardappelschilmesje.

10 Gebruik eens filodeeg Filodeeg koop ik bij Turkse of Marokkaanse winkels. Dit deeg zit op lange rollen en wordt bewaard in de koeling in plaats van de diepvries. Het is gemakkelijker te bewerken dan filodeeg uit de supermarkt en door de grootte kun je het ook gebruiken voor bijvoorbeeld baklava. Dek het filodeeg dat je niet gebruikt altijd af met een licht vochtige theedoek om uitdrogen te voorkomen.

Volledig scherm Kokoshoedjes © SIMONE VAN DEN BERG

Kokoshoedjes

Ingrediënten voor 45 stuks

• 2 eieren

• 150 gr kristalsuiker

• 250 gr kokosrasp

• 100 gr roomboter

• 100 gr jam naar keuze

Bereidingswijze

• Verwarm de oven voor op 175 graden.

• Roer met een garde de eieren en de suiker in een kom tot een schuimig mengsel.

• Voeg de kokosrasp en de boter toe en meng dit met je handen tot een deeg.

• Vorm ongeveer 45 bolletjes, zo groot als een walnoot, en leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat.

• Druk met je vinger een kuiltje in elk bolletje.

• Doe in de kuiltjes een klein beetje jam. Hiervoor kun je een theelepel gebruiken.

• Bak de koekjes ongeveer 12 minuten in het midden van de oven.

• Laat ze na het bakken goed afkoelen voordat je ze van de bakplaat af haalt.

Volledig scherm Walnootdruppels © SIMONE VAN DEN BERG

Walnotendruppels

Ingrediënten voor 30 stuks

• 70 gr poedersuiker

• 130 gr roomboter

• 1 eigeel

• 220 gr bloem

• 50 gr fijngehakte walnoten

Garnering

• 200 gr witte chocolade

• 50 gr pure chocolade

• 30 halve walnoten

Extra benodigdheden

• Druppelvormige uitsteekvorm

Bereidingswijze

• Meng poedersuiker, boter, eigeel en bloem tot een deeg. Kneed de gehakte walnoten erdoor. Verpak in een boterhamzakje en laat een half uur rusten in de koelkast.

• Verwarm ondertussen de oven voor op 175 graden.

• Rol het deeg op een met bloem bestrooide werkplek uit tot 0,5 cm dikte.

• Steek met een druppelvormig uitsteekvormpje koekjes uit het deeg en leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat.

• Bak de koekjes 10-12 minuten tot ze lichtbruin zijn en laat ze afkoelen op een rooster.

• Smelt de witte chocolade au bain-marie en dompel de koekjes hier met behulp van een vork in.

• Laat uitlekken en leg ze op een dienblad of snijplank met bakpapier of aluminiumfolie.

• Laat in de koelkast hard worden.

• Smelt de pure chocolade au bain-marie en doe in een boterhamzakje.

• Knip hier een piepklein puntje vanaf en spuit lijntjes over de koekjes.

• Plak een halve walnoot op elk koekje.