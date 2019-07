Met deze 5 tips blijft koken tijdens de hittegolf leuk

Het is weer flink warm in Nederland. Toch moet er elke dag weer eten op tafel staan. De vele salades gaan onderhand vervelen en voor uitgebreid kokkerellen is het veel te heet. Met deze vijf tips van chef-kok Estée Strooker wordt koken tijdens de hittegolf weer leuk!

1. Warm eten mag best ,,Het is een misvatting dat je koud moet eten met warm weer. Een lichte bouillon is bijvoorbeeld goed om vocht vast te houden. Hetzelfde geldt voor het drinken van thee. In de bouillon kun je dan groenten doen die je niet per se hoeft te garen, zoals taugé of spinazie.''

2. Pikant Oosters eten ,,In Oosters eten zit over het algemeen weinig verzadigd vet. Ze gebruiken nauwelijks room, maar juist olie met een lekkere smaak, zoals sesamolie. Als je het eten pittig maakt, dan ga je daar een beetje door zweten en dat is goed. Ook krijg je bij het eten van Thais of Vietnamees weer het vakantiegevoel.''

3. Gebruik fruit ,,Je kunt in deze tijden heel gemakkelijk fruit verwerken in je eten. Het is volop te koop en maakt je gerechten friszoet. Je kunt het wokken of door salades doen. Of je legt bijvoorbeeld perzik met feta op de barbecue. Het is licht en zomers.''