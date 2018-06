Met deze 5 tips lukt het eindelijk om meer water te drinken

Koken & etenWe weten allemaal dat we voldoende water moeten drinken, en toch lukt dat vaak niet. Overdag geven we vaak de voorkeur aan koffie, thee of frisdrank en ’s avonds aan een koud biertje, wijn of fris. Om toch aan die anderhalve liter per dag te komen, hebben we enkele tips opgesnord.

1. Gebruik een app

De kans is groot dat jij je smartphone 24 uur per dag bij je hebt. Haal er dan ook je voordeel uit! Dankzij eenvoudige apps als ‘Waterlogged’ of ‘Herinnering voor water’ drinken kan je gemakkelijk bijhouden hoeveel glazen je al gedronken hebt. Je kan zelfs aangeven dat je meldingen wilt ontvangen als het tijd is om bij te tanken. Even een bezoekje brengen aan de App Store of Google Play, en proost.

2. Pimp het water

Oké, water is misschien niet het lekkerste drankje ter wereld. Maar daar kan je verandering in brengen door een smaakje toe te voegen. Zet bijvoorbeeld een muntplant op kantoor of neem wat gember en fruit mee om je water op te leuken. Luieriken kunnen ook kiezen voor een flesje limoensap.

3. Koop een stijlvolle waterfles

Originele hervulbare waterflessen helpen niet alleen om de afvalhoop ietsiepietsie kleiner te maken, het is ook een vrolijke herinnering dat je wat meer moet drinken. Vergeet wel niet om ze af en toe opnieuw te vullen!

4. Wakker het competitiebeest in jezelf aan

Deze tip zal bij de echte Monica Gellers onder ons als muziek in de oren klinken: ga de competitie aan met jezelf. Of het nu elke ochtend bij het opstaan een glas water drinken is of elk halfuur een glaasje achterover slaan, geef jezelf een doel. Vertel dit aan je collega’s of huisgenoten en laat ze je aanmoedigen. Of plagen als je een doelstelling niet haalt.

5. Wees geen luiwammes