Met deze 6 tips maak je je keuken nog makkelijker schoon

1. Als je met een halve ui over hete platen van het tosti-ijzer, de grill of een bbq-rooster wrijft, zijn die zo schoon.



2. Heb je een bakplaat van glas? Als je er overheen gaat met een prop aluminiumfolie waarop je een beetje afwasmiddel hebt gedruppeld, kun je er zo weer doorheen kijken.



3. Koffievlekken uit mokken krijg je weg met een beetje baking soda en heet water. Even in laten trekken, afspoelen en klaar is Kees.



4. Vieze geurtjes in de thermosfles kun je verder verwijderen met kapotte eierschalen. Kneus de schalen van twee hardgekookte eieren en doe ze met een scheutje schoonmaakazijn in de thermosfles. Flink schudden, twee uur laten staan en daarna heel goed afspoelen.



5. Flessen met een smalle opening zijn lastig schoon te krijgen. Ook met een flessenschraper of -borstel kan het lastig zijn. Als je ongekookte rijst, water en afwasmiddel in de fles giet, goed schudt en vervolgens leeggiet, lukt het gelukkig wel. Wel even goed afspoelen.



6. Vieze geurtjes in de koelkast krijg je weg door een kommetje met koffiedik in de koelkast te zetten. Een gebruikt, droog theezakje of een bakje zuiveringszout helpt echter ook tegen die nare geurtjes.



Deze tips komen uit De Schoonmaakkalender (Uitgeverij Snor, kost € 14,99).