Met deze 8 trucs bak je een perfecte cheesecake

Een goede cheesecake bakken is een hele kunst. Dat ontdekte Sabine Koning, bekend van blog OhMyFoodness, tijdens het schrijven van haar cheesecakebijbel. Ze kreeg veel berichtjes van lezers die zich niet waagden aan de bekende taart omdat het bakker ervan te moeilijk was of te veel werk vergde. Met de tips die Koning in haar boek geeft, is het echt goed te doen, vindt ze.

1 Neem de tijd Tijd is het allerbelangrijkst bij het maken van cheesecake. Dat lukt niet in een uurtje. Dat heeft te maken met de oventijd en met het volledig afkoelen. Daarna moet hij nog een nacht de koelkast in om op te stijven. Overslaan kan net, want dan wordt het snijden heel moeiljik. De taart blijft aan je mes plakken of stort zelfs volledig in. Geduld is een schone zaak.

2 Gebruik een waterbad Cheesecakes hebben het imago snel te scheuren wanneer je ze in de oven bakt. Scheuren ontstaan door te snelle temperatuurwisselingen of doordat er lucht uit het beslag opstijgt tijdens het bakken. Een truc om dat te voorkomen: bak de cheesecake in of boven een waterbad. Sabine Koning geeft de voorkeur aan een bak met water onder in de oven, maar je kunt ook je springvorm inpakken met aluminiumfolie en de springvorm in een ovenschaal met een laagje water gieten. Door de stoom wordt de cheesecake evenredig gebakken.

3 Gebruik ingrediënten op kamertemperatuur Zorg ervoor dat alle ingrediënten die je gaat gebruiken op kamertemperatuur zijn voordat je het beslag maakt. Koude roomkaas mixt bijvoorbeeld minder goed waardoor je het risico loopt op klonten in je beslag.

4 Bak langzaam Zoals gezegd: de tijd is het allerbelangrijkst. Cheesecakes garen het best: langzaam en op lage temperatuur. Koning geeft de voorkeur aan 150 graden Celcius; de gemiddelde cheesecake heeft dan een oventijd van vijf kwartier nodig. Voorverwarmen op een hoge temperatuur kan ook. Stel dan 180 graden Celcius in en draai de temperatuur daarna terug tot 100 graden Celcius op het moment dat de cheesecake de oven ingaat. Dan koelt de oven dan langzaam af en wordt de cheese cake alsnog langzaam gegaard.

5 Overmix het beslag niet In veel recepten staat de tip: mix niet te lang, anders wordt de cake taai. Bij cheesecake zorgt te lang mixen voor te veel lucht waardoor het risico toeneemt dat de cheesecake scheurt. Met name de eieren zorgen voor het luchtige element in een gebakken cheesecake, spatel daarom bij voorkeur het beslag pas door nadat de eieren zijn toegevoegd.

6 Doe de oven niet open Weersta de verleiding om de ovendeur tijdens het bakken te openen. Dat zorgt voor een plotselinge temperatuurwisseling waardoor het risico loopt op scheuren toeneemt. Doe het koelen ook in de oven. Schakel de oven na de baktijd uit, zet de ovendeur op een kier en laat de cheesecake een uur staan. Zo wordt de overgang van de warme oven naar het koelere aanrecht aangenamer voor de cheesecake.

7 Bak de taart niet te lang Te lang bakken is niet de bedoeling. Wie een cake bakt, wil een stevig baksel en steekt een satéprikker in de cake die er schoon uit moet komen. Met cheesecake is dit anders, deze taart hoort namelijk lichtjes te wiebelen. Schud de springvorm heel voorzichtig zodra de baktijd voorbij is; als de cheesecake in het midden lichtjes wiebelt, een beetje zoals stevige pudding, en de randen van de taart verder stevig zijn is de cake goed.

8 Gebruik voor taarten zonder oven gelatine In een aantal van haar recepten gebruikt Koning gelatine. Gelatine is verkrijgbaar in poeder- en bladvorm. Koning kiest altijd voor blaadjes omdat die makkelijk verkrijgbaar zijn. Gelatine is een redelijk foolproof product om een taart goed mee op te laten stijven. Voeg uitgeknepen blaadjes toe aan een warm mengsel zodat de blaadjes kunnen oplossen en voeg dit daarna toe aan het cheesecakebeslag. Let op: gelatine mag nooit meekoken, want dat zorgt voor een onaangename smaak. Het mengsel met de gelatine mag ook niet véél warmer zijn dan het cheesecakebeslag, anders ontstaan klontjes.

Recept Red Velvetcake

Ingrediënten (20 cm taart) voor de cake

- 150 gr bloem

- 150 gr kristalsuiker

- 10 gr cacaopoeder

- ½ el wittewijnazijn

- ½ tl baking soda

- ½ tl vanillearoma

- 1 ei

- 100 ml karnemelk

- 100 ml zonnebloemolie

- ½ tl zout

- 50 ml koffie

- rode kleurgel

Voor de cheesecake

- 600 gr naturel roomkaas

- 100 gr crème fraîche

- 150 gr kristalsuiker

- 3 eieren + 1 eidooier

- 2 tl vanillearoma

- 1 el maizena

Voor de decoratie

- mascarponeroom

- verkruimelde Red Velvet-cake

Bereiding

Verwarm de oven voor op 180 graden Celcius en vet twee springvormen goed in. We beginnen met het maken van de Red Velvet-cake.

Doe de bloem, kristalsuiker, cacaopoeder, baking soda en zout in een kom. Schep even om met een lepel. Maak een kuiltje in het midden en schenk hier de wittewijnazijn, vanillearoma, ei, karnemelk, zonnebloemolie en koffie in. Spatel alles nu tot een klontvrij cakebeslag.

Voeg de rode kleurgel toe. Kleurgel is vaak enorm geconcentreerd dus aan een mespuntje heb je waarschijnlijk genoeg. Spatel de kleurgel door het cakebeslag tot deze een egaalrode kleur heeft gekregen.

Verdeel het Red Velvet-cakebeslag over de twee springvormen en bak beide cakes in het midden van de oven in 30-35 minuten gaar. Laat de cakes helemaal afkoelen.

Verwijder één cake uit de springvorm. Snijd hiervan de helft in blokjes van 1x1 cm en verkruimel de rest. De andere Red Velvet-cake laat je in de springvorm zitten.

Doe voor het cheesecakebeslag de roomkaas samen met de crème fraîche, kristalsuiker en vanillearoma in de kom van de keukenmachine en klop tot een romig mengsel. Voeg een voor een de eieren toe en tot slot ook de eidooier.

Doe de maizena in de kom en klop tot een klontvrij cheesecakebeslag. Spatel voorzichtig de in blokjes gesneden Red Velvet-cake door het cheesecakebeslag en stort alles op de gebakken Red Velvet-cakebodem in de springvorm.

Draai de oven terug naar 150 graden Celcius, zet een waterbad in de oven en bak de Red Velvet-cheesecake boven het waterbad in 75 minuten gaar. Laat de cake volledig afkoelen en vervolgens opstijven in de koelkast.

Smeer de volgende dag de hele cheesecake (randen én bovenkant) in met mascarponeroom en bekleed hierna de hele cheesecake met de Red Velvet-cakekruimels. Spuit tot slot toefjes van de mascarponeroom boven op de cheesecake.