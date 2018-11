Met deze 9 tips kun je zelf verspilling tegengaan

Als we het over voedselverspilling hebben, zijn we geneigd om met het vingertje naar elkaar te wijzen, volgens Pauline Schouwenburg, van R'damse Nieuwe, een organisatie waarin ‘betrokken ondernemende Rotterdammers’ elkaar vinden.



We wijzen naar de teler, die zijn producten niet kwijt raakt vanwege té hoge eisen en ze daarom weggooit. En naar de supermarkten, die geen ‘lelijke’ producten inkopen. Maar wat kunnen consumenten zelf doen? Experts geven tips.

Kook uitgekookt

1. Je kunt gewend zijn om volgens een bepaald recept te koken, daarvoor producten te kopen, en de rest weg te gooien. Terwijl je ook kunt kijken naar wat je nog in huis hebt, en daar je gerecht op afstemmen, vindt Schouwenburg. ,,Van de overgebleven ingrediënten kun je heel goed een saus of soep maken.’’

2. In het verlengde daarvan hoef je niet altijd een recept te volgen, maar kun je ook gewoon een aantal producten kopen en op basis daarvan een aantal maaltijden bereiden. Deze tip is vooral handig voor de mensen die weekboodschappen doen.

Koop handig in

3. Ben je zo iemand die last minute de winkel in sprint en nog een boodschap voor de dag doet? Volgens Osman Akin, van R'damse Nieuwe zou je dan eens kunnen overwegen om spullen te kopen die nét op de houdbaarheidsdatum zitten.

Quote Onze leveran­cier zegt geregeld: ik heb een lading minder mooie tomaten, of pompoenen. Ik wil er vanaf! Rachelle Eerhart 4. ,,Koop eens de minder mooie paprika’’, zegt Rachelle Eerhart, van Rechtstreex. Bij Rechtstreex kun je lokale boodschappen bestellen, en afhalen op het afhaalpunt in jouw buurt. ,,Wij kopen op basis van de bestellingen, rechtstreeks in bij de boer, en halen het af met ons busje.”



Eerhart: ,,Onze leverancier zegt geregeld: ik heb een lading minder mooie tomaten, of pompoenen. Ik wil er vanaf! Vervolgens zetten wij een bericht op Facebook, of op de webshop: red deze pompoen. Voor een minder hoge prijs, dat wel. Maar je voorkomt wel verspilling.’’

Stel minder hoge eisen

5. ,,Ga ook eens langs de boer’’, zegt Schouwenburg. ,,Kijk hoe een vers stuk fruit of groente er echt uitziet. Als je een eigen moestuin hebt, weet je hoeveel tijd en moeite het kost om een tomaat de grond uit te trekken. We zijn gewend dat altijd alles maar beschikbaar is, en perfect. Ondertussen vergeten we dat vlees, groente en fruit natuurproducten zijn.’’

6. ,,We zijn naar een soort standaard gegaan, waarin we niet meer accepteren als er wat aan zit’’, zegt Arnold Both, eigenaar van supermarkt Plus Both, in Rotterdam. ,,Daar moeten we met zijn allen vanaf. Een iets kleiner appeltje is net zo lekker is hoor.’’



,, Als je merkt dat je minder verspilling belangrijk vindt, gedraag je dan daar ook naar als consument’’, geeft Eerhart als tip.

Informeer je

7. Er zijn ook een aantal weetjes om je in te verdiepen, waardoor je verspilling zelf te lijf kunt gaan. ,,Het laatste wat ik heb weggegooid zijn eieren. Weet je hoe je controleert of die nog goed zijn? Doe ze in water, als ze naar het oppervlakte komen drijven, zijn ze niet meer goed’’, zegt Eerhart.

8. ,,Sommige mensen weten niet dat er twee soorten houdbaarheidsdata zijn. De THT-datum (ten minste houdbaar tot), en de TGT-datum (te gebruiken tot). De THT-datum staat vaak op producten die niet snel bederven, en kun je vaak zonder gevaar eten, ook als de datum allang is verstreken.”



Schouwenburg: ,,Ga bij jezelf na: ruikt het nog goed, en ziet het er nog goed uit? Het laatste hoeft niet doorslaggevend te zijn. Schimmel kun je prima van de kaas afsnijden. Wit uitgeslagen chocolade is ook geen ramp.’’

9. Er zijn lokale initiatieven waaraan je als consument kunt meedoen. Groente zonder Grenzen in Rotterdam verzamelt overgebleven groentes en fruit, en kookt daar wekelijks van. Je kunt altijd aanschuiven. Net als bij Seinpost Slinge. Een initiatief van Plus, ook in Rotterdam. Instock heeft drie restaurants (Utrecht, Den Haag en Amsterdam) waar de koks voedsel redden.



Bij Fruitleather zijn leren tassen te koop die gemaakt zijn van fruit. Tot slot: er zijn apps, zoals Too Good To Go, waarmee je overgebleven producten bij winkels en restaurants kunt kopen die anders weggegooid zouden worden.