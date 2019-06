Met deze app hoef je geen etiketten meer te lezen

App openen, met je telefoon de streepjescode op het etiket scannen en in één oogopslag zien of het product melk, noten, suiker of gluten bevat. Zo simpel maakt het Voedingscentrum het voor consumenten om producten in de supermarkt te beoordelen.



De nieuwe functionaliteit is vanaf vandaag beschikbaar in de al bestaande Kies ik gezond?-app van het Voedingscentrum. ,,Uit consumentenonderzoek dat wij hebben gedaan, bleek dat behoefte bestond aan een gemakkelijke manier om etiketten te lezen”, legt voedingsexpert Wieke van der Vossen van het Voedingscentrum uit. Zij was leider van het project om de nieuwe optie te ontwikkelen. Een enorm karwei, omdat informatie over 90.000 producten is opgeslagen.