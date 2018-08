Met deze brie geniet je net iets langer van je vakantiegevoel

Je kunt het verzamelde werk van Aznavour op repeat zetten, een alpinopet dragen of je vinexwoning vertimmeren tot chambre d’hôte. Maar wie na terugkomst uit Frankrijk - nog altijd de populairste zomerbestemming onder ons Nederlanders - het vakantiegevoel extra lang wil vasthouden, vindt in brie misschien wel zijn grootste vriend. ,,Brie is het populairste Franse kaasje'', zegt chef-kok Stefan Besse. ,,Romig in de mond en mild van smaak. Perfecte eigenschappen om een breed publiek aan te spreken.''



Brie vindt zijn oorsprong in de gelijknamige streek tussen Parijs en Reims - de achtertuin van het Franse Hof - en was al eeuwen gewild in vorstelijke kringen toen het kaasje met de witte rand in 1814 op het Congres van Wenen tot ‘koning der kazen’ werd gekroond.



Karel de Grote liet in de achtste eeuw al tweemaal per jaar een karrenvracht brie naar zijn kasteel te Aken rijden. En Lodewijk XVI was naar verluidt zelfs zo aan brie verslingerd dat hij onder de guillotine nog zou hebben gesmeekt om een romig plakje.



Een imposant cv voor een stuk schimmel, om het kort door de bocht te zeggen. De witflorakaas dankt zijn smaak en uiterlijk immers aan de penicilium candidum, een schimmelkweekje dat wordt toegevoegd aan de gestremde, uitgelekte melk. ,,Binnen een paar weken zie je vervolgens een donzige laag met schimmelhaartjes ontstaan'', legt kaasmaker Melvin Verwaal uit. ,,Al worden die in de verpakking uiteindelijk platgedrukt tot een vrij gladde korst.''