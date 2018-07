Met deze desserts fopt chef-kok je brein en je zintuigen

Het ziet er bedrieglijk echt uit: potgrond, een oud potje, een oranje vrucht. In werkelijkheid is het een ingenieus dessert dat voedselkunstenaar Ben Churchill zijn volgers voorschotelt op zijn instagramaccount. Hij is chef-kok maar noemt zichzelf ook illusionist, omdat hij zijn publiek een rad voor ogen draait.

De titel illusionist gebruikt hij niet voor niets: hij maakte vele vies ogende toetjes. Zoals een asbak vol peuken. Een bizar hoogtepunt, maar ook een culinair hoogstandje bestaande uit vanillepannacotta, lapsang-gel met rooksmaak, meringuepoeder en chocolade.

Halve worm

Churchill grapt bij een foto van een appelbavarois waar een halve worm uitsteekt: 'Wat is erger dan een worm vinden in je appel? Een halve worm vinden...' wat fans doet watertanden en huiveren. 'Deze vent is meer dan geweldig', reageert Jane BoydM. 'Het ziet er heerlijk uit.'

,,Ik creëer wat ik noem voedselillusies. Desserts die zijn ontworpen om je brein en zintuigen voor de gek te houden. Het gaat van videogame- en filmdesserts naar mijn eetbare ijzeren troon tot aan toetjes die de goede smaak op de proef stellen zoals mijn asbak'', zei Churchill in een interview met Times of Youth.

Quote Als je kunt dromen, kun je het doen Ben Churchill, chef-kok

Een van zijn favorieten is de troon, geïnspireerd op Game of Thrones. Het chocoladeframe is overgespoten met zilververf en gevuld met aardbei zodat het bloedt als je erin snijdt. Aan jonge koks wil hij meegeven dat ze niet binnen de lijntjes hoeven te blijven. ,,F*ck the rules'', zegt hij in het interview. ,,Doe wat je wilt doen. Verzin altijd dingen en volg altijd je hart. Als je kunt dromen, kun je het doen.'' In zijn boek Food Illusions volume1, dat hij zelf uitgaf, geeft hij voorbeelden van zijn recepten.