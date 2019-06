Met deze handige vinding belandt minder eten in de prullenbak

,,Het doel is voedselverspilling tegengaan", aldus Douwe Driehuis, innovatiemanager van ISS Facility Services, een wereldwijd opererend bedrijf in facilitaire dienstverlening. ,,En het bespaart natuurlijk ook veel kosten.”



Het gaat om restaurants in de kantoren van consultancybedrijf PwC (twee in Amsterdam en een in Rotterdam) die de Nederlandse primeur hebben. Er eten in totaal dagelijks ongeveer 2000 mensen.



Het terugdringen van verspilling doen keukens met een uitvinding die voedsel dat in de afvalbak belandt fotografeert, bekijkt, meet en berekent wat er wordt weggegooid. Driehuis geeft een voorbeeld: ,,Stel, je blijkt elke dinsdag tien broodjes kip weg te moeten gooien, bijvoorbeeld 15 procent. Dan kun je na de analyse de dinsdag erop minder maken.” Het apparaat is niet bedoeld voor particulieren. ,,Daarvoor is de investering te groot.”

Op het oog

In keukens wordt al zo efficiënt mogelijk gewerkt, maar zo'n ingenieuze manier was er nog niet, aldus Driehuis. ,,Hiermee kun je heel nauwkeurig bijhouden welk voedsel we onnodig weggooien. Het is gemakkelijk omdat het vrijwel automatisch gebeurt. Nu moeten we dat op het oog doen en dat is onnauwkeuriger.”

Het mooie is dat het apparaat, Winnow Vision, steeds slimmer wordt. ,,Het leert het verschil tussen bloemkool en broccoli en hoe kipkerriesalade eruit ziet. In het begin moet je nog veel instellen, maar hij leert. We moeten kijken hoe we omgaan met broodjes die er hetzelfde uitzien, maar anders zijn belegd. Dat is met een camera moeilijk te zien. Neem broodjes ham en broodjes rosbief. Als je onderscheid wilt maken tussen die twee soorten, kunnen we ervoor kiezen om ham altijd op een glad bolletje te doen en de rosbief op broodjes met zaden erop.”

Een van de bedrijven die het systeem al toepast is Ikea: