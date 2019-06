Met deze ijsjes houd je jezelf koel (en je maakt ze zonder machine)

Nederland koopt zich gek aan ijsvormpjes deze dagen. Iedereen wil ijsjes maken met dit warme weer. Bij Bol.com zagen ze afgelopen week een enorme stijging ten opzichte van de week ervoor: 158 procent. Het gaat hierbij om duizenden exemplaren, zo meldt woordvoerder Marjolein Verkerk. ,,En vergeleken met vorig jaar is de stijging nóg hoger: 347 procent. Het gaat ook hard met de ijsblokjesvormen: we zien hier in de periode van 17 tot en met 23 juni namelijk ook een grote stijging (van 194 procent) in de verkoop ten opzichte van vorig jaar in dezelfde week.”



Nu nog gebruiken, die vormpjes. Voor onderstaande recepten bijvoorbeeld. Geen vormpjes in huis? Dan kun je ook nog het recept met de oreokoekjes proberen: daarvoor heb je genoeg aan een bakblik.

Volledig scherm Frambozenijsjes met geitenkaas. © Uit het boek IJs & Co van Good Cook.nl.

Frambozenijsjes met geitenkaas

Ingrediënten

200 g (diepvries)frambozen

geraspte schil van ½ (onbespoten) citroen

1 el citroensap

2 el + 75 gram kristalsuiker

50 ml water

75 g zachte geitenkaas

100 g roomkaas

½ tl vanillepasta

240 ml melk

ook nodig: ijsvormpjes en houten ijsstokjes

Bereiding

Verwarm de frambozen, een derde van de citroenrasp, het citroensap, 2 eetlepels kristalsuiker en het water in een pannetje. Breng aan de kook en laat 5 tot 10 minuten zachtjes inkoken, tot het mengsel met de helft is verminderd. Laat afkoelen.



Pureer het mengsel en giet het door een zeef, zodat er geen pitjes meer inzitten. Zet in de koelkast.



Klop de geitenkaas, roomkaas, 75 gram kristalsuiker, vanillepasta en de resterende citroenrasp luchtig met een mixer. Roer de melk er beetje bij beetje met een spatel doorheen en zet minimaal 4 uur in de koelkast. Vul de ijsvormpjes met een derde van het frambozenmengsel.



Giet het geitenkaasmengsel er voorzichtig bovenop, zet de houten ijsstokjes erin en zet minimaal 6 uur in de vriezer.



Uit het boek IJs & Co van Aniek Keijsers.

Volledig scherm Bananenijs met pindakaas. © Smulpaapje

Bananenijs met pindakaas (voor ongeveer 6 bolletjes bananenijs)

Ingrediënten

4 bananen - ingevroren (zonder schil!)

2-3 el pindakaas - tip: sinaasappel/rozijnpindakaas van Mister Kitchen

1tl kaneel (tip: vanwege de smaak van de pindakaas ook achterwege te laten)

verder nodig: blender of keukenmachine - Oreokoekjes (zonder vulling) en/of hagelslag met sinaasappel (verkrijgbaar bij AH).

Bereiding

Meng alle ingrediënten in de blender/keukenmachine tot een romig ijs. Serveer direct of vries het ijs in een afgesloten bak opnieuw in. Afhankelijk van hoe uitgesproken je de pindakaassmaak wil, voeg je meer of minder pindakaas toe. 2el, meer dan genoeg.



Meer ijsjes van Smulpaapje vind je hier.

Volledig scherm Oreo-ijsjes uit een bakblik. © Chickslovefood.com

Oreo-ijsjes uit een bakblik (voor 2 ijsjes, bereiding: 6 uur in de vriezer)

Ingrediënten

25 Oreo’s

3 el ongezouten roomboter

380 g gecondenseerde melk

850 ml slagroom

6 el cacaopoeder

1 vanillestokje

Bereiding

Smelt de roomboter in een pannetje op het vuur en bekleed een rechthoekig bakblik met bakpapier.

Vermaal ondertussen 15 Oreo’s in een keukenmachine en voeg daarna de gesmolten roomboter toe. Roer goed door en verdeel dan over de bodem van het bakblik. Druk de bodem goed aan en zet zo’n 10 minuten in de vriezer.

Klop ondertussen de gecondenseerde melk samen met rest van de slagroom luchtig totdat er zachte pieken ontstaan.

Verdeel het mengsel over vijf kommen: voeg aan één kom het merg uit het vanillestokje toe, aan twee kommen het cacaopoeder en verkruimel boven de laatste twee kommen de rest van de Oreo’s. Roer goed door.

Haal het bakblik uit de vriezer, verdeel er een kom met het cacaomengsel over, smeer het uit en zet het weer 10 minuten in de vriezer.

Herhaal dit een kom met het Oreomengsel, het vanillemengsel en daarna nogmaals van het chocolademengsel en het Oreomengsel. Uiteindelijk moet je vijf lagen hebben.

Prik er na de laatste laag 12 stokjes in (op gelijke afstand van elkaar) en zet het bakblik daarna zo’n 6 uur in de vriezer om helemaal uit te harden.

Haal het bakblik uit de vriezer, snijd het tussen de stokjes door in 12 blokjes en trek de ijsjes uit het bakblik.



Meer recept van Chickslovefood.com te zien op de site.

Volledig scherm Komkommerwaterijsjes. © 24Kitchen

Komkommer-waterijsjes

Ingrediënten

1 komkommer

4 takjes munt

100 g suiker

1 el witte wijnazijn

Extra nodig

waterijsbakjes (tray van 6)

staafmixer

Bereiding (10 minuten kooktijd, 3 uur en 10 minuten totale tijd)

Snijd de komkommer in stukjes. Pluk en hak de munt. Pureer de komkommer, munt, suiker en azijn fijn met de staafmixer en schenk door een zeef. Schenk het komkommersap in de vormpjes van de waterijsbakje en steek er stokjes in. Zet de vormpjes in de vriezer en laat het sap in circa 3 uur bevriezen.

Bekijk hoe je deze ijsjes maakt op de site van 24Kitchen.