Met deze kookboeken kom je de herfst wel door

Het standaardwerk De Joodse keuken van Claudia Roden is al een jaar of 25 maatgevend. Een ander Joods kookboek heeft dit boek de afgelopen decennia in kwaliteit niet kunnen vervangen, maar bij uitgeverij Phaidon verscheen een exemplaar dat in de keuken zeker niet misstaat naast het bekende boek van Roden.



Het is wat moderner, maar alle klassiekers staan erin en het is erg mooi uitgegeven. ­Auteur Leah Koenig is in Amerika een autoriteit op het ­gebied van de Joodse keuken. Ruim vierhonderd pagina’s recepten.

Leah Koenig: The Jewish Cookbook, €39,99, Phaidon Press Limited