Met deze lekkernijen wil Duitsland ons verleiden

Roep Duitse keuken en het woord braadworst is niet ver weg. Dat imago is behoorlijk achterhaald, vindt men in Duitsland. Met 300 sterrenrestaurants mogen de oosterburen zich vierde noemen op de lijst van lekkere landen in de wereld.

Dertien wijngebieden waar de heerlijkste wijnen vandaan komen. Onnoemelijk veel biersoorten. En vergeet al die typisch regionale gerechten niet, zoals de marsepein van Niederregger uit Lübeck, Grünkohl und Pinkel uit Nedersaksen, de broodsoorten waarnaar Duitsers hevig verlangen als ze in het buitenland verblijven. Hun brood is Werelderfgoed, zoals ook de tango of de fado dat zijn.

,,Duitsland is meer dan alleen Bratwurst en Sauerkraut'', zegt Michaela Klare, directeur van het Duits verkeersbureau in Nederland. ,,Net zoals Nederland niet alleen pannenkoeken en stamppotten is.'' Er bestaat volgens haar zoiets als La Deutscha Vita, de Duitse variant van het Italiaanse levensgevoel.

Klare sprak gisteravond Nederlandse journalisten, bloggers, vloggers en andere influencers toe in het Duitse restaurant Kartoffel. Haar land is bezig aan een culinaire opmars, hield zij haar gehoor voor. ,,We weten allemaal wat voor grote rol lekker eten speelt tijdens de vakantie. Waar vakantiegangers vroeger nog indruk maakten met avondvullende diaseries over de bijzondere cultuur van hun bestemming, kun je tegenwoordig niet achterblijven met het posten van het ene na het andere fotogenieke gerecht op social media.''

Klare refereerde aan de oer-Hollandse gewoonte van enkele decennia geleden om eten mee te nemen op vakantie. ,,Tot niet eens zo heel lang geleden werd gesleept met zakken aardappelen en potten pindakaas. De laatste jaren gaan we toch echt liever naar een plaatselijk restaurantje voor een authentieke culinaire beleving.''

Het niveau is hoog. Met 300 sterrenrestaurants is Duitsland het vierde land ter wereld met de meeste door Michelin bekroonde restaurants, na Frankrijk, Japan en de Verenigde Staten. Daarmee laten de chefs van ons buurland ook Italië achter zich. Het aantal restaurants met drie sterren: elf.

Voor miljoenen Nederlanders is Duitsland bekend terrein. Het land prijkt al jaren bovenaan de lijst met populaire vakantielanden. Welke gerechten mogen zij niet missen als zij hun caravan hebben neergezet, hun gehuurde woning hebben betrokken of zijn ingecheckt in hun hotel?

Königsberger Klopse van Hotel Oderberger in Berlijn. Maultaschen lijken een beetje op ravioli maar vierkant en groter. De vulling bevat spinazie, gehakt, uien en broodkruim. De specialiteit is ontstaan in Beiers-Zwaben en staat in dit gebied in veel restaurants op de kaart.

Königsberger Klopse is een traditioneel Oost-Pruisische specialiteit van gekookte vleesknoedels in witte saus met kappertjes. ,,Een beetje vergelijkbaar met bitterballen'', aldus Michaela Klare van het Duits toerismebureau. In Berlijn serveert Hotel Oderberger een heel elegante versie.

Walnotentaart. Kristina Bauer van Hof Sickenberg won in 2015 de toerismeprijs van Thüringen. Bauer verbouwt haar eigen groenten, bezoekers kunnen zien hoe ze brood bakt in een enorme oven en in haar tuin staat een oude walnotenboom. Met de noten bakt Kristina haar beroemde walnotentaart.

Boerenkool klinkt heel Hollands, maar de inwoners van Nedersaksen doen er iets heel bijzonders mee. Zij noemen de superfood Grünkohl en ze doen in een speciaal boerenkoolinstituut onderzoek naar de gezonde eigenschappen ervan. Daarnaast slepen ze boerenkool met zich mee tijdens de traditionele Kohlfahrten, een wandeling naar een restaurant waar boerenkool wordt gegeten met worst, Pinkel genoemd. Ieder neemt een borrrelglaasje mee en al wandelend moeten degenen die de drinkspelletjes verliezen een drankje nemen.

Boerenkoolveld in Langfördern bij Oldenburg. Naast de klassieke boerenkool kent de groente ook hippe toepassingen. Zo zijn er boerenkoolpesto's en boerenkoolbonbons.

Kersentaart. Kersentaart, beter bekend als Schwarzwalder Kirschtorte. Zoals de naam al zegt afkomstig uit het Zwarte Woud. De lekkerste zou te vinden zijn in Waldcafé Teuchelwald. Die regio is verder rijk bedeeld met lekkers: het stadje Freudenstalt is met 15.000 inwoners en 8 sterrenrestaurants de plaats met het hoogste culinaire gehalte en hoofdstad Freiburg kent veel foodmarkten en evenementen.

Brood. Praat met Duitsers over brood en ze krijgen een wazige, verliefde blik in hun ogen. Zeker als ze het een tijdje zonder hun geliefde roggebrood, volkorenbrood of pompernikkel hebben moeten stellen. Nils Peters is een beroemdheid in het gebied Mecklenburg-Vorpommern. Hij maakt heel speciale broden, onder meer brood dat wordt gegaard terwijl er brandend gras op ligt: Salzwiese.

Duitsland heeft circa 3200 soorten brood en zo'n 1500 soorten vleeswaren. De regio is verder bekend door de rivieren, meren en de Baltische Zee. Restaurants hebben om die reden veelvuldig vis op het menu staan.

De marsepeintaart van Niederegger zou de beste van de wereld zijn. Marsepein. Liefhebbers van marsepein belanden in de middeleeuwse stad Lübeck in een hemel. Die van Niederegger - het bedrijf is al meer dan 200 jaar oud - staat bekend als de beste van het land en de taart met marsepein die je kunt eten in het café is volgens kenners de beste in de wereld.

Braadworst. Goed, daar is hij dan toch. Het valt niet te ontkennen dat braadworst ook gewoon ontzettend veel fans heeft. Wie het leuk vindt om een heel speciale te proberen, reist af naar de worstbraderij Reisinger in Regensburg. Die is nergens anders te koop. In Regensburg zelf heet de worst een Knacker, in de rest van het land Regensburger. Een Geheimtipp volgens de worstexperts.

De worst van Wurstbraterei Reisinger in Regensburg.

Wijn. Duitsland telt dertien wijngebieden. Sommige wijngaarden werden 2000 jaar geleden al aangelegd door de Romeinen. Veel van de Duitse wijnen (65 procent) wordt gemaakt in Rijnland-Palts. Zo lekker, weet plaatselijke kenner Sebastian Risch, dat het 'slecht is voor je taille'. ,,Het is historisch zo gegroeid en de hoge kwaliteit van de wijnen is natuurlijk ook te danken aan de grond. Zo doet de Riesling het heel goed op de leisteenhellingen. De steen houdt de grond lekker warm.''