Met deze plastic kaart bederven je frambozen en avocado's minder snel

Hoe de kaart werkt, is niet helemaal duidelijk; het bedrijf wil namelijk niet alle geheimen prijsgeven. Maar het komt erop neer dat de kaart schimmels en bacteriën in de kiem smoort, waardoor voeding langer goed blijft. Het ding werkt ongeveer in een cirkel van een meter. De kaart is voor consumenten te koop (voor 75 dollar), maar het bedrijf richt zich vooral op bedrijven.



De uitvinding moet voedselverspilling tegengaan. Die verspilling is schrijnend, zeker gezien de honger die in sommige delen van de wereld heerst. Nature's Frequencies zegt dat 1,3 miljard ton voedsel jaarlijks in de prullenbak verdwijnt. Ook supermarkten en restaurants gooien nog ongelofelijk veel weg, ondanks alle inspanningen om dit terug te dringen zoals apps en maatregelen in restaurants en giften aan voedselbanken.