Met deze pure maaltijden wil familiebedrijf hart van overwerkers winnen

Koken & etenFamiliebedrijf Henri is begonnen met een serie maaltijden zonder conserveringsmiddelen die langer houdbaar zijn. Het bedrijf, dat maaltijden verzorgt in de Efteling, voor Hema en Ikea, gaat daarmee de concurrentie aan met supermarktmaaltijden.

Het aanbod is niet gering: haché met rode kool, wortelstamppot, babi ketjap met nasi goreng, penne carbonara, pasta met zalm. En dat zijn maar vijf van de zeventien maaltijden die Henri via supermarktketens Dekamarkt, Picnic en Boon's verkoopt. Binnenkort zijn de doosjes ook bij Plus verkrijgbaar.

Volledig scherm Maaltijden van Henri © Henri Het Brabantse familiebedrijf (er werken 70 mensen) produceerde eerder maaltijden voor supermarkten onder hun eigen merk. ,,Daar zijn we mee gestopt", aldus Christian Koning van Henri. ,,Wij willen ons eigen verhaal vertellen: over onze duurzame ingrediënten, leveranciers en de passie waarmee het gekookt wordt. We willen bewijzen dat je gemak en gezond wel kunt combineren.”

De maaltijden onder eigen naam - die in de supermarkt rond de 5 euro kosten - bevatten geen conserveringsmiddelen en geen smaakversterkers. ,,We richten ons op consumenten en op overwerkers bij bedrijven", aldus Koning. Hij sluit niet uit dat de maaltijden ook gebruikt zullen worden in de zorg.

Henri is een 40 jaar oud familie bedrijf uit Brabant dat ooit is gestart met het koken van soep voor AC restaurants. ,,Vandaag de dag bestaat ons koelvers assortiment uit meer dan 200 smaken soepen, maaltijd componenten, sauzen en dressings. Deze worden door koks in de horeca, catering en de zorg ingezet als halffabricaat om hun gerechten makkelijker te maken, scheelt keuken uren, derving en geeft een constantere kwaliteit. Wij zijn de kok van de chef.” Henri levert onder meer aan pretpark De Efteling, Hema en Ikea.

Picnic brengt alle maaltijden van Henri. Opvallend, omdat het bedrijf vorig jaar met kerst maaltijden van het Drunense bedrijf uit de handel haalde na een slechte beoordeling door een testpanel van deze site. Een van de panelleden was de bekende topkok Ron Blaauw. ,,We zijn met elkaar om tafel gegaan om te kijken of en hoe we konden samenwerken", aldus Koning. ,,Daar zijn we uitgekomen. Ook met Ron Blaauw hebben we erover gesproken. Heel sportief dat hij met ons in gesprek wilde.”

Kneitervers

Heeft deze nieuwe serie smaken kans van slagen? Retailexpert Paul Moers, die in de jaren 90 bij Albert Heijn met kant-en-klare maaltijden begon, heeft er een hard hoofd in. ,,We zijn kneitervers gewend. En hoe langer je iets kunt bewaren, hoe meer smaak je verliest.”



Door de steeds snellere logistieke systemen kan voedsel kakelvers bij de consument op tafel verschijnen. ,,De behoeft is er niet meer naar lang houdbare maaltijden", schat Moers in. ,,De supermarkten waren vroeger maar tot 18 uur open, maar die tijd is voorbij. Ik ben niet zo lang geleden verhuisd naar Twente maar ook daar zijn de winkels gewoon open op zondag.”

Zielig

Dat betekent dat iedereen altijd vers kan kopen, zegt Moers. ,,Mensen zijn kritisch. We zijn verwende beesten geworden. En we boffen in Europa natuurlijk met alles wat we hier kunnen krijgen. Ik vraag me daarom af of je mensen hier blij mee gaat maken, als ze ultravers kunnen krijgen. Als je moet overwerken, dan voel je je al zielig, dan bestel je toch een pizza. Die staat in een paar minuten op je bureau.”