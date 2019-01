Met deze recepten kun je drie keer koken in veel minder tijd

Boodschappenlijst voor 3 dagen:

2 flespompoenen

2 kilo aardappelen

250 gram champignons

4 uien

5 tenen knoflook

1 appel

150 ml melk

gedroogde tijm

1 rookworst

350 gram rundergehakt

pijnboompitjes

400 ml passata (gezeefde tomaten)

150 gram geitenkaas of feta

100 gram geraspte kaas, extra belegen

olijfolie, om in te bakken

kookroom

DAG 1 Geroosterde pompoensoep

We gaan aan de slag met pompoen, die we in drie recepten verwerken. Deze eerste dag maken we soep van geroosterde pompoen. We schillen lekker veel, om de rest van de pompoen en aardappelen te gebruiken op dag 2 en dag 3.

Ingrediënten (4 kommen):

1 flespompoen

2 tl gedroogde tijm

2 uien, grof gesneden

2 tenen knoflook

1 aardappel

2,5 eetlepel olijfolie

1 liter groentebouillon

1 eetlepel honing

eventueel kookroom

Bereiding Verwarm de oven voor op 190 graden. Schil de pompoenen, halveer ze en verwijder de zaadlijsten. Snijd ze in blokjes. Verdeel de blokjes over een bakplaat, besprenkel ze met olijfolie en bestrooi met tijm, peper en zout. Leg de grof gesneden ui erbij, met de tenen knoflook. Rooster alles 30 minuten in de oven tot de pompoen mooi gaar is en de uien zacht zijn. (Schil alle aardappelen, snijd ze in blokjes en kook ze voor. Bewaar ze in een afgesloten bakje in de koelkast.)

Schenk olijfolie in een pan, voeg de helft van de pompoen toe met de ui en knoflook en een gekookte aardappel. (Laat de rest van de pompoen afkoelen en bewaar afgedekt in de koelkast.) Voeg de bouillon toe, verwarm het geheel een paar minuten en pureer. Doe er wat honing bij en kook een paar minuten door. Pureer de soep. Breng op smaak met zout, peper en wat kookroom.

Volledig scherm Geroosterde pompoen. © Shutterstock

Dag 2: Pompoenstamppot

Bij het vorige recept hebben we extra veel pompoen geroosterd. Deze verwerken we vandaag in een lekkere stamppot met appel, rookworst en geitenkaas (of feta). Het resultaat is een stamppot met een twist dit snel op tafel staat. En heel erg lekker is!

Bereidingstijd 10 minuten

Ingredienten voor 4 personen

1/2 flespompoen, geroosterd (zie recept pompoensoep)

600 gram voorgkookte aardappelen (zie recept pompoensoep)

125 gram champignons

1 ui

teentje knoflook

1 appel

1 theelepel gedroogde tijm

150 ml melk

olijfolie

150 gram geitenkaas (of feta)

peper en zout

1 rookworst

pijnboompitjes ter garnering

Bereiding Snijd de ui in ringen en pers de knoflook uit. Bak beide in een beetje olijfolie aan, tot de ui glazig ziet. Schil de appel en snijd het in blokjes, bak dit even met het uimengsel mee.

Verwarm de geroosterde pompoenblokjes en voorgekookte aardappel kort in de oven of magnetron. En verwarm de rookworst volgens de aanwijzingen op de verpakking en snijd in plakjes.

Stamp de aardappelen fijn, voeg een beetje warme melk toe om het lekker smeuïg te maken. Roer de geroosterde pompoenblokjes, het uimengsel en stukjes rookworst door de aardappelpuree. Voeg voor de garnering eventueel geroosterde pijnbompitjes toe, en de geitenkaas of feta.

Dag 3: Ovenschotel aardappel met groenten

Deze ovenschotel is altijd goed, snel klaar en ideaal voor het verwerken van restjes groenten. Ook fijn: kinderen vinden dit ook erg lekker, een hele fijne manier om ze stiekem veel groenten te laten eten.

Bereidingstijd 10 minuten, plus 25 minuten oventijd

Ingrediënten voor 4 personen:

1/2 flespompoen, geroosterd in de oven (zie recept pompoensoep)

restjes voorgekookte aardappel (ongeveer 750 gram)

1 ui, gesnipperd

2 tenen knoflook, geperst

350 gram rundergehakt

125 gram champignons

tijm en basilicum

100 gram geraspte kaas, extra belegen

olijfolie, om in te bakken

Bereiding Vet een ovenschaal in en verwarm de oven voor op 200 graden. Verwarm olie in een koekenpan. Fruit de ui hierin aan met een teentje knoflook. Doe de gehakt er samen met de champignons bij en bak dit rul. Doe de passata er bij, voeg de tijm toe en breng op smaak met zout en peper.

Doe de blokjes pompoen bij de saus, roer door elkaar en verdeel over de ovenschotel. Verdeel hierover de voorgekookte aardappelen en bestrooi met geraspte kaas. Verwarm de schotel 25 minuten in de oven.