Met deze sushi waan je je even in Japan

Chef-koks Guillaume de Beer en Jaimie van Heije maken elke week een video over adresjes in heel Nederland waar je echt een keer naartoe moet. Voor de laatste aflevering bezoeken zij Hokkai Kitchen in IJmuiden, waar de sushi zo goed is dat je je even in Japan waant. Vandaar dat Hokkai Kitchen al een tijdje hoog op het lijstje van Guillaume de Beer staat, want ze hebben 'waanzinnige sushi'.