Met deze tip zijn olijfolie vlekken verleden tijd

Olijfolie is ideaal om in te bakken, maar je kunt het ook gebruiken voor pasta, salade, vinaigrettes, tapenades en koude sauzen. Toch blijft het een glibberig goedje en glipt de fles soms uit je handen of schenk je gewoon mis. Deze vlekken gaan er moeilijk uit, maar met deze tip is dat probleem verleden tijd.