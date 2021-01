Met deze tips van deskundigen kom jij Dry January succesvol door!

Vanaf volgend jaar eindelijk elk kwartier een trein tussen Leiden en Utrecht: ‘Kijken we al jaren naar uit’

1 januari Waar reizigers op de spoorlijn Leiden-Utrecht op hopen, gaat over krap een jaar echt gebeuren. De NS zet op de hele lijn extra Sprinters in zodat in de ochtend- en avondspits elk kwartier een trein klaarstaat. Nu gebeurt dat alleen tussen Leiden en Alphen. Reizigersorganisatie Rover is blij.