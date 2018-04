Met deze truc pel je bananen nog makkelijker

Freekehsa­la­de met geitenbrie, frambozen en maanzaad­dres­sing

10:00 Sport je wel eens in de ochtend? Hoe fijn is het om na een pittige ochtendtraining te genieten van een heerlijke lunch! Deze lunch is niet alleen heel lekker, maar freekeh bevat ook nog eens vier keer zoveel vezels als zilvervliesrijst en bijna twee keer zoveel eiwit als witte rijst. Daarnaast zit in freekeh relatief veel magnesium, kalium, calcium en ijzer. Dubbel genieten dus.