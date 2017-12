Met deze trucjes wordt koken een stuk makkelijker

Koken & EtenWe hebben soms allemaal wel eens van die problemen tijdens het koken. Je kookt te veel pasta, je handen worden vies tijdens het splitsen van een ei of je hebt geen kurkentrekker in huis om de wijn open te maken. Hier een paar handige trucjes die het koken een stuk makkelijker maken.

Ei splitsen

Voor veel bakrecepten heb je alleen de eidooier of eiwit nodig. Alleen is het splitsen van een ei een heel gedoe. Je krijgt vieze handen of de dooier valt helemaal uit elkaar. Het kan veel makkelijker. Doe het ei in een bakje en pak een lege plastic fles. Knijp in de plastic fles en hou de opening boven de eidooier. De dooier wordt dan de lege fles in gezogen. Zo splits je gemakkelijk de eidooier van het eiwit.

Veel te veel pasta

Het is iedereen vast wel eens overkomen. Je gaat pasta koken voor vier personen en uiteindelijk blijkt er pasta te zijn voor meer dan zes personen. Zonde toch? Veel mensen weten niet waar het gat van de spaghettilepel toe dient. Het gat is perfect om een één portie spaghetti uit te meten. Kook je dus de volgende keer voor vier personen, meet je vier keer het gat met de spaghetti en heb je niet een grote hoeveelheid over.

Zo snijd je makkelijk champignon

Champignons snijden is soms een lastige klus door de verschillende vormen. Hierdoor krijg je ongelijke plakjes. Een makkelijke manier om champignons te snijden is met een eiersnijder. Hier leg je één voor één een champignon in en heb je altijd gelijke plakjes. Deze truc kan je bijvoorbeeld ook gebruiken voor het snijden van aardbeien.

Zo weet je hoe gaar je biefstuk is

Hoe weet je nou precies hoe gaar je biefstuk is zonder hem open te snijden? Er is een heel makkelijk trucje voor om na te gaan hoe gaar je biefstuk is. Je gebruikt namelijk de muis van je hand om het vlees te vergelijken!

Zo maak je wijn open zonder kurkentrekker

Even geen kurkentrekker in huis? Geen nood. Die fles wijn komt heus open. Veel huishoudelijke voorwerpen kunnen gebruikt worden om de kurk uit een wijnfles te halen. Gebruik bijvoorbeeld een schroef en een hamer, een theedoek met een pollepel of gewoon een mes om de fles open te maken. Zo kun je ook zonder kurkentrekker genieten van je favoriete wijntje.