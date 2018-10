Met deze twintig smaken kan iedereen koken, zegt topkok Sergio Herman

- Kook de Beluga-linzen in gezouten water met ½ teentje knoflook en 1 takje tijm beetgaar. Doe hetzelfde met de oranje linzen, maar let op: de gaartijd is korter dan die van de Beluga-linzen. Giet de linzen af en laat afkoelen.



- Meng de 2 soorten linzen en breng op smaak met sjalot, mosterdzaad, Parmezaanse kaas, cabernet sauvignonazijn, bieslook, platte peterselie, sap en rasp van 1 citroen, zeezout en peper.



- Kruid het vlees met peper en zeezout, schroei mooi dicht in de hete pan met wat olie, zet het vuur zachter en voeg de gezouten boter toe. Bedruip het vlees om en om met de eigen jus, gedurende 10 minuten, en wrijf in met mosterd. Haal uit de pan en laat 5 minuten rusten.



- Blus de pan af met witte wijn en laat inkoken. Voeg de vleesjus toe.



- Snijd het witlof en roodlof in stukjes en kruid met zout en peper, olijfolie en citroensap.



- Snijd het vlees in mooie plakjes en dresseer daarop de linzen, witlof en roodlof. Werk af met blaadjes mosterdsla.



* Opgelegd mosterdzaad: spoel het mosterdzaad met koud water en laat 1 nacht weken. Kook het mosterdzaad gedurende 20 minuten in water, giet af en breng op smaak met cabernet-sauvignonazijn.