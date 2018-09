Met deze wraps krijg je stiekem meer groente binnen

Veel mensen willen wel meer groente eten, maar vragen zich af: hoe dan? Een handige truc om dat te doen, is een wrap eten met groente erin. Maar nog slimmer is er eentje nemen waarin al groente is verwerkt. De tortilla's van No Fairtales bestaan voor 45 procent uit groente. Er waren al drie soorten die sinds anderhalf jaar bij de grote supermarkten verkrijgbaar zijn en deze week is er een nieuwe smaak aan toegevoegd. De wraps zijn ook al in België en vanaf volgende week ook in Zweden te koop.