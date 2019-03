Met deze zeep ruik je hetzelfde als je frietjes

Het gaat om een blokje zeep in een doodgewoon doosje. Bij nadere beschouwing is de geur een beetje anders dan anders. Geen lavendellucht hier, maar de lucht van friet wanneer je je handen wast met de zeep. Prijs: omgerekend zo'n 3,50 euro, exclusief verzendkosten. Het zeepje was kennelijk populair want het is inmiddels uitverkocht. Het is niet bekend of de zeep opnieuw in de handel komt en of ook Nederlanders het geurende blokje kunnen kopen.