Met dit apparaat kost een eitje koken nog maar een minuutje

Het idee voor een snelkook-ei komt van uitvinder Marcel Bivert. Hij werd niet enthousiast van de kwaliteit van eieren die hij onderweg of in hotels kreeg voorgeschoteld. ,,Vaak ligt het er niet smakelijk bij en wordt het ook niet vers bereid, wat het minder aantrekkelijk maakt.” Dat is jammer, vindt Bivert, want ei bevat juist veel voedingsstoffen.



Met zijn bedrijf Eggciting heeft hij meer dan tien jaar onderzoek gedaan. Het resultaat: twee apparaten die binnen één minuut een ei kunnen garen. De Eggcheff Cooker en de Eggcheff Scrambled.

Van twaalf minuten naar één

Mensen nemen doordeweeks vaak niet de tijd om een eitje te bakken, weet Bivert. ,,Dat is gebleken uit een door ons geïnitieerd consumentenonderzoek. Ze zijn te gehaast of nemen er simpelweg gewoon de tijd niet voor. In combinatie met de groeiende behoefte van de consument aan gemak is het idee voor de Eggcheff ontstaan.” De Eggcheff Cooker verkort de kooktijd van een ei van twaalf minuten tot slechts één minuut: iets wat nog niet eerder gepresteerd is volgens Bivert.

Zijn bedrijf werkte samen met Philips Electronics voor het ontwerp. ,,We kwamen er tijdens die ontwikkelingsfase achter dat we de techniek ook kunnen toepassen om snel een roerei te bereiden.”

Volledig scherm Het apparaat combineert twee manieren van verwarmen. © Eggciting

Techniek

Quote Het water wordt op hoge snelheid rondge­pompt rond het ei Marcel Bivert The Eggcheff combineert twee manieren van verwarmen: verwarmen met water en verwarmen met straling. Door zout toe te voegen aan dat water, wordt het stuurbaar. Het water wordt op hoge snelheid rondgepompt rond het ei, waardoor de warmte direct naar dat ei gaat. Daarnaast komt er geleidelijk warmte van buiten naar binnen. Daardoor kan je zelf sturen hoe zacht je het eiwit of eigeel wilt hebben.



De apparaten zijn eenvoudig en veilig zelf te bedienen. Hoe het werkt: je pakt een vers ei, zet die in de machine en vervolgens kun je op het touchscreen kiezen voor een zacht, medium of hardgekookt eitje. ,, Zodra je op die knop drukt, sluit het klepje. Op het touchscreen verschijnt dan een animatie waardoor je kunt zien wat er met het ei gebeurt. Een minuut later is het klaar.”

Net als thuis

,,We hebben ons vanaf de start gericht op hotels en cafés zodat mensen overal kunnen genieten van verse eieren, net als thuis,” vertelt Bivert. Het product beschikbaar stellen aan particulieren is op dit moment nog niet te realiseren. ,,Er is best veel concurrentie op het keukenblad op het gebied van keukenapparaten. Aangezien de Eggcheff een vrij fors apparaat is, willen we eerst de consument daaraan laten wennen.” De eerste Eggcheff apparaten zijn vanaf begin oktober in gebruik.