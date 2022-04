Met dit foefje ontdek je snel of je eieren nog goed zijn

Maximilian (21) wil met eetbare bekers de wereld veroveren: ‘De oplossing voor plastic afval’

Met het aanstaande verbod op wegwerpplastic in de horeca, op kantoor en op festivals ontstaat een zoektocht naar duurzame alternatieven. Een groepje studenten van de HAN University of Applied Sciences in Arnhem is overtuigd van de oplossing: eetbare bekers.

31 maart