Met dit macarontaartje scoor je punten bij je Valentijn

Koken & EtenMorgen is het Valentijnsdag. Deze macarontaartjes zijn prachtig en heerlijk. En een heel romantische manier om je geliefde te verrassen. Als alles in de soep loopt kun je het altijd nog zelf opeten.

Ingrediënten (voor 4 personen):

Voor de patisseriecrème

- 2 eieren

- 75 g suiker

- 40 g bloem

- 0,5 citroen

- 0,5 vanillestokje

- 25 g boter

- 100 g witte chocolade

- 225 ml melk



Voor de roos-frambozengelei

- 1 limoen

- 0,5 citroen

- 70 g poedersuiker

- 125 g frambozen

- 2 tl rozenextract

- 4 g agar agar

Voor de macarons

- 100 g amandelmeel

- 100 g poedersuiker

- 3 eieren

- 100 g kristalsuiker

- 35 ml water

- 45 g eiwit (ongeveer 1,5 - 2 eieren)

- Rode (natuurlijke) kleurstof

- 27 g eiwit

Bereidingswijze (45 minuten):

Patisseriecrème

- Breng de melk aan de kook en doe er vervolgens het vanillestokje bij.

- Splits de eieren in een schaal. Halveer de citroen. Meng de twee eidooiers met de suiker en het sap van een halve citroen tot een papje. Voeg hier de bloem aan toe en giet hier de gekookte melk bij. Roer dit door elkaar en giet het weer in de pan.

- Blijf goed roeren en laat het iets doorkoken. Voeg hier de boter en de witte chocolade toe. Zet het vuur uit en klop het geheel nog extra goed door.

- Giet de crème in een schaaltje en laat 60 minuten opstijven in de koelkast.

Roos-frambozengelei:

- Doe de framboosjes in een pan met poedersuiker, het sap van een halve citroen en het sap van een limoen. Breng dit aan de kook.

- Prak de frambozen met een vork zodat ze een beetje uit elkaar vallen. Kook hierna de agaragar mee. Voeg wat rozenextract toe.

- Giet de gelei in een schaaltje en laat het 60 minuten opstijven in de koeling.

Macarons:

- Verwarm de oven voor op 160 ºC

- Zeef de amandelpoeder en de poedersuiker en meng dit goed door elkaar. Voeg 55 gram eiwit toe en maak hier een soort pasta van (het lijkt een beetje op amandelspijsstructuur).

- Kook het water met de kristalsuiker en breng dit tot een temperatuur van 118 graden Celsius. Wanneer het water 110 graden Celsius graden is, klop je de 90 gram eiwit op. Wanneer het eiwit aan de klopper blijft hangen is het goed. Voeg suiker en water voorzichtig toe (langs de rand van de schaal). Het schuim zal hierdoor toenemen. Blijf kloppen tot het lauwwarm is en mooi glanst.

- Voeg dan het schuimeiwit bij de het mengsel van amandelpoeder en poedersuiker. Dit moet in drie delen. Klop het dan door met een spatel. Het moet uiteindelijk een soepel, lopend beslag zijn. Doe het beslag in een spuitzak en spuit rondjes op een ovenplaat met bakpapier. Laat de macarons 2 uur drogen op kamertemperatuur en stop ze daarna voor ca 10 minuten in de oven.

Serveren:

- Haal de macarons voorzichtig van het bakpapier af. Smeer de patisseriecrème op een macaron, daarbovenop komt een laagje frambozengelei. Decoreer met verse frambozen.

