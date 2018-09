Met een beetje alcohol op spreek je een vreemde taal vloeiender

Koken & eten Star­bucks' eerste filiaal in Italië verhit de gemoederen

15:07 Het is alsof je een anticorruptiekantoor opent in Zweden, grapt een Italiaan op Twitter. Toch opende Starbucks gisteren de eerste vestiging deze week in Milaan. Ironie: Starbucks leert Italianen over koffie.