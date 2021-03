Met één bericht op LinkedIn verkopen Merijn en Daan 100.000 bitterballen

Normaal gesproken verkopen Daan Klein en Merijn Kok hun risotto-bitterballen via groothandels aan de horeca. Met 100.000 bitterballen hebben zij dan een voorraad voor vier weken. ,,Hier en daar kregen we vraag naar ons product voor take away , maar daarmee redden we het niet. Door de sluiting van de horeca zijn we 95 procent van onze omzet verloren”, vertelt Klein. De snacks, die de naam Risottini’s dragen, lagen al in de vriezer sinds het begin van de tweede lockdown. ,,Ze zijn 12 maanden houdbaar, maar we willen voorkomen dat de Risottini’s aan smaakverlies gaan lijden.”

Alleen bezorgkosten

Verkapte versie van risotto

De vrienden zijn Risottini begonnen in 2018 tijdens hun studie aan de Hoge Hotelschool. ,,Van een Italiaanse chef heb ik ooit geleerd om van de overblijfselen van risotto balletjes te rollen en deze te paneren. Voor een diner voor oud studenten van de hotelschool hadden wij hierop een verkapte versie gemaakt, maar dan kleiner, smeuïger en krokanter", zegt Klein. ,,Iedereen was razend enthousiast, toen wisten we zeker dat we hier wat mee moesten gaan doen. Het product is bijzonder: Hollands van buiten, Italiaans van binnen.”



In het begin verkochten ze hun bitterballen in aantal cafés. Nadat ze op een Food Festival in Amsterdam stonden, waar ze in een weekend 7000 bitterballen verkochten, is het balletje echt gaan rollen. Groothandels raakten geïnteresseerd en nu zijn de snacks te koop bij onder andere Hanos, Sligro en Bidfood waar nu twee smaakvariaties worden verkocht: de versie met mozzarella en tomaat en een variant met truffel en bospaddenstoel. Zodra de horeca weer opengaat willen Kok en Klein hun nieuwe smaak spinazie en gorgonzola op de markt brengen.