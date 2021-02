Met je eigen auto de kartbaan op om eten af te halen? Hier kan het!

De Kartfabrique in Utrecht is al een tijd dicht vanwege de lockdown, maar maakt nu de weg vrij om op een bijzondere manier een maaltijd af te halen.

Vanaf vrijdag kun je met je eigen auto het kartcircuit op om eten van het restaurant van de Kartfabique af te halen. Snelheidsfanaten zullen wel hun rechtervoet in bedwang moeten houden, want alleen stapvoets rijden is toegestaan. Lekker scheuren over het 750 meter lange circuit is er echt niet bij, benadrukt het bedrijf. Stewards begeleiden de auto’s op de baan. ,,Veiligheid is het belangrijkste.’’

,,Nu we al een tijd gesloten zijn, is het fijn om gasten op een andere manier te ontvangen’’, zegt een woordvoerder van de Kartfabrique. Op het circuit is een aantal pitstops in het thema auto en Formule1. Aan het einde krijg je in de auto de maaltijd aangereikt.

Het is niet noodzakelijk, maar het wordt wel geadviseerd om vooraf de bestelling te doen en daarmee een tijdstip te reserveren. Wie spontaan langskomt, kan bij binnenkomst bestellen, maar moet wel langer wachten.

De drive-thru is vanaf deze vrijdag twee weekenden lang geopend. Over de kartbaan rijden zonder bestelling, mag niet in verband met de coronaregels.

Volledig scherm Kartfabrique drive-thru © Kartfabrique

