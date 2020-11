Met te zwaar rood krijgt kip het aan de stok, maar lichtvoetiger soorten laten zich smaken

Hier kun je binnenkort genieten van de heerlijke taartjes van Anna van Heel Holland Bakt

16 november De plannen lagen al een tijdje in de rijskast, maar nu kan Anna Yilmaz, winnares van het tv-programma Heel Holland Bakt in 2018 ‘eindelijk’ van start met haar eigen zaak. De Amersfoortse heeft een pand aan de Grote Sint Jansstraat in Amersfoort gevonden om haar eigen koffietentje te beginnen.