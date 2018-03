Met telefoon op tafel verveel je je sneller in een restaurant

Microplastics zitten overal in; hoe schadelijk is dat?

9:24 In 90 procent van ons flessenwater zitten microplastics, minuscule plastic deeltjes die in ons lichaam terechtkomen als we water uit een fles drinken, maakt een Amerikaans onderzoek duidelijk. Experts zijn nog niet in paniek, maar raden wel aan snel de plastic afvalberg in te krimpen.