Michel en Wouter bezorgen een bijzonder ontbijt: bananenbrood en smoothies

Hun eigen keukens in Zierikzee zien ze deze tijden veel vaker dan die van hun werkplek in Renesse. Daar werkt Wouter van den Berge (27) bij pizzeria Buon Cuore en Michel Vielvoije (32) bij restaurant Zilt. Ze zijn veel thuis, hadden tijd over. En hadden er al vaak over gepraat om samen iets te beginnen. Dat hebben ze nu verwezenlijkt in ‘Mies en Wout’.