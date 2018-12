Michelin 2019: Wie zijn de grootste kanshebbers?

Drie sterren

De wereld van de toprestaurants stond vorig jaar op zijn kop. Inter Scaldes kreeg een derde ster en mocht zich daarmee aansluiten bij De Librije en De Leest. ,,Het zal nu wel iets rustiger blijven. Ik geloof niet dat er nu restaurants bij zitten die drie sterren krijgen’’, zegt oud-journalist en restaurantkenner Karel Bagijn.



Ik was laatst wel bij het Nonnetje, in Harderwijk. Die koken bijna op driesterrenkwaliteit. Dat zei ik ook tegen Chef-kok Michel van der Kroft. Het nadeel is dat hij geen eigenaar van de zaak is. Dat schijnt toch mee te spelen bij Michelin.’’



Er wordt op sommige kookplatforms wel gespeculeerd over eventuele kanshebbers. Namen die genoemd worden op Kokswereld.nl zijn: Ciel Bleu in Amsterdam, Tribeca in Heeze en Spectrum (voormalig Librije's zusje) in Amsterdam.