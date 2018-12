Michelin deelt twaalf nieuwe sterren uit aan chef-koks

De restaurants die in de beroemde rode gids voor het eerst een ster krijgen zijn: Oonivoo in Uden, Restaurant 212 in Amsterdam, Monarh in Tilburg, Flicka in Kerkdriel, Bougainville in Amsterdam, De Loohoeve in Schoonloo, Rijnzicht in Doornenburg, O&O in Sint Willebrord, Olivijn in Haarlem, The Millèn in Rotterdam, Voltaire in Leersum en Derozario in Helmond.



Sabero in Roermond krijgt twee sterren, net als Pure C in Cadzand. Dit jaar geen nieuw restaurant met drie sterren. De drie restaurants die nu drie sterren hebben, houden deze ook dit jaar: Inter Scaldes, De Librije, en De Leest.