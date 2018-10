'Michelinster brengt té hoge verwachtingen met zich mee'

Chef-kok André van Doorn, van Kasteel Heemstede vertelt in eerste instantie niet veel druk te ervaren. ,,Ik heb er niet zo'n last van, maar met een Michelinster trek je wel veel mensen aan, die ook verwachtingen hebben. Chef-kok Lars Albers, van sterrenrestaurant Noble in Den Bosch, vertelt: ,,Je hebt met een heel breed publiek te maken. Mensen die nooit in Michelin-restaurants eten, of mensen die dat juist heel veel doen.



Over het publiek bij sterrenrestaurants vertelt chef-kok Blok: ,,Ik krijg soms hele gekke aanvragen. Hele bijzondere allergieën. Er heerst toch vaak het idee bij mensen: Jullie zijn een sterrenrestaurant, regelen jullie het maar. Laatst had ik iemand met een knoflook, en uienallergie. Dat is zo ongeveer de basis van het koken. Voor ons blijft het wel draaien om wat er op bord komt te liggen. Dat het goed, en lekker is. Michelin heeft ons die ster gegeven. Wij niet zelf.''



,,Een ster blijft natuurlijk wel het grootste compliment voor een chef-kok'', vertelt chef-kok André van Alten van sterrenrestaurant La Provence in Driebergen-Rijsenburg. ,,Er zijn hoge verwachtingen, en tegelijkertijd is het typisch Nederlands dat het eigenlijk niets mag kosten. In een eetcafé betaal je gerust 20 euro voor een sateetje. In veel Michelinrestaurants is dat vaak 30 tot 35 euro voor een hoofdgerecht. Maar wel op basis van verse producten, zonder verpakkingen en zakjes, en wordt het geheel op eigen wijze bereid. Voor wat je krijgt is het helemaal niet duur."