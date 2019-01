Michelinster geeft nog steeds status

,,Niemand zegt ‘laten we gaan eten bij die tent die veertien punten kreeg in de Gault&Millau’. Of ‘naar dat restaurant met de Lekker top 500 notering’. Nee. Mensen zeggen nog altijd: ‘We gaan naar die zaak met een Michelinster’. En zo legt Danny Kovacevic, eigenaar van Monarh in Tilburg precies uit waarom 'die ster’ nog altijd een enorme status heeft.



Ja, er wordt veel op gemopperd. Michelinkeurmeesters worden soms gewantrouwd en de actualiteit van die jaarlijkse rode gids wordt wel eens in twijfel genomen. Maar het spelletje dat Michelinster heet, wil elke chef nog altijd spelen. Precies om de reden die Kovacevic net beschrijft. Het is belangrijk voor de keuze van bezoekers, dús belangrijk voor de restaurants.